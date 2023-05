Pojawia się we śnie i budzi strach. Lepiej sprawdź, co oznacza ten sen

Karolina Woźniak Życie i styl

Sny dla jednych są odzwierciedleniem naszych uczuć, emocji, sposobem ciała na radzenie sobie z trudnościami życia codziennego, a dla innych mają wymiar metafizyczny i są bramą do innego, pozaziemskiego świata. Niekiedy we snach możemy spotkać zmarłych bliskich lub... obce duchy. Co oznacza według niektórych pojawienie się w naszych snach ducha?

Sen o duchu może mieć wiele znaczeń. Czy jest się czego bać?