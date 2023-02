Jak księżyc wpływa na sen?

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Przez 3 lata obserwowali i monitorowali oni sen 30 uczestników w różnym wieku i płci. Badano jakość snu oraz zależność między nim a fazami księżyca. Okazało się, że bez względu na wiek, wszyscy badani spali podczas pełni gorzej. Dłużej zasypiali, ich sen był średnio o 20 minut krótszy, a odczyt bioelektrycznej czynności mózgu wskazał również, że mieli płytszy sen niż w czasie innych faz luny. Eksperyment wykazał również, że nie tylko podczas pełni księżyca, ale także kilku poprzedzających ją i następujących po niej nocy ludzie miewają problemy ze snem.



Luna nie chce tańczyć z Somnią

Somnia to rzymski bóg marzeń sennych (odpowiednik greckiego Morfeusza), Luna to bogini księżyca. Zazwyczaj idą oni w parze, ale nie podczas pełni. Dlaczego? Naukowcom do tej pory nie udało się znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Istnieje natomiast kilka hipotez:

Księżyc w pełni powoduje zmianę promieniowania elektromagnetycznego, która zaburza produkcję hormonów w ludzkim organizmie.

W innej teorii to oddziaływanie grawitacyjne księżyca miałoby powodować zaburzenia hormonalne. Obie hipotezy zwracają uwagę na zmiany w gospodarce hormonalnej, gdyż podczas szwajcarskiego eksperymentu naukowcy odkryli, że podczas pełni organizmy badanych produkowały mniej melatoniny — hormonu odpowiedzialnego za regulację dobowego cyklu snu.

Księżyc zaburza gospodarkę wodną organizmu, tak samo, jak wpływa na przypływy i odpływy. Jednak przeciwnicy tej teorii podkreślają, że w ciele ludzkim jest o wiele mniej wody niż w morzu czy ocenie, dlatego księżyc nie powinien wywierać na nas tak silnego wpływu.

Zdjęcie Wieczorem, zamiast ciepłego mleka, wypij sok z wiśni / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na zasypianie podczas pełni

Jeśli masz kłopoty z zasypianiem podczas pełni, warto wykorzystać kilka domowych metod:

Wypij szklankę soku wiśniowego przed snem — potwierdzono, że skraca on czas zasypiania o 17 minut, pogłębia i wydłuża sen.

Wypij szklankę mleka przed snem — zawiera ono magnez, który wpływa na nas uspokajająco.

Jeśli długo leżysz, nie mogąc zasnąć — wstań, poruszaj się, zrób kilka przysiadów i wróć do łóżka.

Nie korzystaj z komputera nie telefonu przed snem. Naukowo potwierdzono, że niebieskie światło utrudnia zasypianie i pogarsza jakość snu.



