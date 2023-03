Spis treści: 01 Archanioł Michał stoi na straży dobra. To on chroni przed koszmarami?

Archanioł Michał stoi na straży dobra. To on chroni przed koszmarami?

Archanioł Michał to jeden z ważniejszych archaniołów w całej anielskiej hierarchii. Jego hebrajskie imię oznacza "któż jak Bóg" i pojawia się wielokrotnie w religijnych pismach.

Michał jest archaniołem, który ma walczyć przeciw siłom zła. Chrześcijanie wierzą, że pomaga odnaleźć wewnętrzne światło.

Dodatkowo uważa się, że chroniąc ludzi przed złem, archanioł Michał na także strzec nas przed nękającymi nas koszmarami. To dlatego, że kiedy modlimy się do archanioła Michała, ma on usuwać wszelką złą energię i wibrację.

Dla wielu osób sny wciąż są nie do końca jasnym zjawiskiem. Choć świat nauki tłumaczy sny, jako odzwierciedlenie naszych życiowych przeżyć i lęków, z którymi nasz mózg stara się sobie poradzić, to niektórzy wierzą, że jest to swego rodzaju portal do innego świata.

Archanioł Michał ma stać na straży tego portalu i chronić nas przed nieczystymi siłami.

Jak modlić się do archanioła Michała. Proś go o ochronę

Archanioł Michał ma być niezwykle wrażliwą na krzywdę innych istotą. Dlatego pomaga tym, którzy potrzebują go w danej chwili. Aby ustrzec się przed dręczącymi koszmarami, które nie dają nam spokoju od dłuższego czasu, angeolodzy proponują zwrócenie się z modlitwą do tego archanioła.

Modlitwa ta została stworzona przez papieża Leona XIII:

"Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen".

Anioły we śnie dają ludziom różne znaki

Ci, którzy wierzą w anioły, wierzą także, że te niebiańskie istoty komunikują się z wiernymi poprzez sny. Robią to niezwykle subtelnie, nie ukazując swojego oblicza, a pokazując śniącym znaki.

Błysk białego lub złoto-miedzianego światła jest znakiem od samego anioła. Ma być to sygnał, że anioł ma w opiece daną osobę. Jeżeli anioł wysyła we śnie takie światło, to znak, by wybrać nową życiową drogę i dokonać zmian. To także sygnał, że podjęcie nowej decyzji, to dobry pomysł i krok ku szczęściu.