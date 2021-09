Pokazała, jak poderwała sąsiada. Film podbija sieć!

Kobieta nie czekała ani chwili i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zakochana w sąsiedzie postanowiła, że to właśnie ona zrobi ten pierwszy krok.

Francesca Burrin, czyli 20-letnia studentka Uniwersytetu w Liverpoolu swojego przyszłego chłopaka zobaczyła z okna swojej sypialni. W opublikowanym na TikToku filmie kobieta dokładnie pokazała, jak poderwała sąsiada.

To był moment, kiedy Francesca stwierdziła, że jest gotowa na nową miłość. Zaczęło się od tego, że postanowiła wysłać mu zabawny liścik w formie papierowego samolotu z pytaniem, czy się z nią ożeni, a nawet przypięła do swojego okna kartkę z nazwą użytkownika na Snapchacie, aby zwrócić uwagę mężczyzny.



Dopiero po trzech dniach Joe Pearce postanowił nawiązać kontakt ze swoją sąsiadką. Para pozostawała w stałym kontakcie, ale dopiero po dwóch miesiącach postanowili wyjść na drinka. Nie była to jednak randka tylko we dwoje, bo towarzyszyli im znajomi. Mimo to zostali parą niemal miesiąc później.

Po czasie mężczyzna przyznał, że tak naprawdę za każdym razem widział, jak sąsiadka go podgląda z okna. Razem z kolegami udawał jednak, że tego nie dostrzega.



Aktualnie, gdy Francesca Burrin opowiada znajomym, jak poznała swojego chłopaka, to są w szoku. Wszystko przez to, że ich zdaniem miłość najczęściej można znaleźć poprzez aplikacje randkowe.



