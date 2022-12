Pożegnanie starego roku w towarzystwie dziecka może być dużo ciekawsze niż impreza w gronie dorosłych. Popularna na TikToku para postanowiła dać temu dowód. Pokazała filmik ukazujący spędzenie nocy sylwestrowej w towarzystwie najmłodszego członka rodziny. Zabrakło co prawda szampana, balonów i serpentyn, ale rodzicom mimo wszystko dopisywał niezwykle dobry humor.

"Moi rodzice są tacy fajni"

Pojawienie się na świecie dziecka potrafi wywrócić życie do góry nogami, mocno mącąc panujący do tej pory, rodzinny spokój. Młodzi rodzice niejednokrotnie muszą zrezygnować z prowadzonych do tej pory aktywności, często w zupełności poświęcając się dziecku. W obliczu zbliżającego się sylwestra wielu z nich podejmuje decyzję o rezygnacji z całonocnych imprez w gronie znajomych, zostając w domowym zaciszu wraz ze swoją pociechą.

Podobny wieczór nie musi być jednak nudny. Najlepszym dowodem jest na to para z TikToka, która postanowiła pokazać innym rodzicom jak wygląda ich sylwestrowa noc. Rodzice tańczą obok zaskoczonego, siedzącego w krzesełku do karmienia malucha, a w tle leci remix popularnej piosenki dla dzieci "Baby shark".

"Dziecko myśli sobie: moi rodzice są tacy fajni!", "Widać w jego oczach, jak bardzo was kocha!", "Dziecko zrozumiało jak fajnych ma rodziców", "Jak on na was patrzy!", "Sama prawda!" - piszą pod wideo rozbawieni internauci.

Jak spędzić sylwestra z dzieckiem?

Pamiętajmy, że aby sylwester w domu był udany, musi być przyjemny zarówno dla nas, jak i dla naszych dzieci. Zdecydujmy się więc na taką opcję, która nie dołoży dodatkowych obowiązków rodzicom, ale będzie jednocześnie świetną zabawą dla dziecka.

W sylwestra możemy postawić między innymi na niecodzienne, kolorowe stroje. To świetny moment, aby wspólnie wyczarować magiczne przebrania, a nawet pomalować buzie i wspólnie tańczyć do ulubionych przebojów. Dzieciom z pewnością spodoba się również wspólne przygotowywanie przekąsek. Pamiętajmy, że te nie muszą być szczególnie wyszukane. Kolorowe sałatki czy małe kanapeczki z pewnością zainteresują najmłodszych. Co ważne, później wspólnie je spałaszujecie.

Wspólną zabawę świetnie podkreśli także dekoracja mieszkania. W ten sposób pokażemy dzieciom, że to naprawdę wyjątkowa noc, a przystrojenie domu balonami czy serpentynami może być świetną zabawą także dla dorosłych.

