Dziewczynka z zespołem Axenfelda-Riegera

Kilka lat temu media na całym świecie rozpisywały się o Mehlani Ramirez. Zdjęcia dziewczynki przyciągały uwagę internautów ze względu na jej piękne, wielkie oczy. Wkrótce okazało się jednak, że jest to wynik choroby, co przekazała jej mama, Karina Ortega. Jej córka cierpi na zespół Axenfelda-Riegera. Czym się to objawia?

Zespół Axenfelda-Riegera jest chorobą genetyczną, która przede wszystkim dotyka oczu. Już w młodym wieku może doprowadzić do pojawienia się jaskry, a w konsekwencji do utraty wzroku. Zmienia również wygląd oka poprzez przesuniętą źrenicę czy tęczówkę dającą złudzenie wielu źrenic. Choroba ta objawia się także w innych częściach twarzy - nos jest szeroki, środek twarzy spłaszczony, a czoło wydatne.

Wielkie oczy Mehalni wynikiem choroby

Mama Mehlani przyznaje, że wiele osób zachwyca się oczami jej córki, nie zdając sobie sprawy, że jest to efekt choroby.

Za każdym razem, kiedy gdzieś wychodzimy i nieznajomi ludzie komplementują, jak duże i piękne są jej oczy, zastanawiam się w myślach, czy powinnam im wspomnieć o jej chorobie? Ale się uśmiecham i dziękuję. Zawsze przy tym mam dziwne uczucie. Po prostu modlę się, żeby zawsze wiedziała, jaka jest piękna mówiła Karina Ortega

Dziewczynka już w wieku zaledwie kilku miesięcy musiała przejść operację kanalików łzowych. Powodem było ich duże zniekształcenie, co skutkowało niebezpiecznie wysokim ciśnieniem w jej oczach. To natomiast powodowało nawet uszkodzenia nerwów wzrokowych. Na szczęście zabieg przeszedł pomyślnie.

Obecnie Mehlani ma już 6 lat. Jej mama w przeszłości obawiała się, czy dziewczynka nie będzie ofiarą złośliwych komentarzy rówieśników na temat jej wyglądu. Kobieta pragnęła, aby jej córka kochała swoje piękne oczy, niezależnie od choroby. Okazało się, że taka sytuacja nie ma miejsca. Mehlani rozwija się prawidłowo, musi tylko nosić okulary korekcyjne.

