Polacy nadal nie myją rąk po wyjściu z toalety. Dlaczego boimy się mydła?

Światowy Dzień Mycia Rąk powstał 13 lat temu z inicjatywy ONZ, który ustanowił rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych. Akcję wspiera również Światowa Organizacja Zdrowia.

Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk?

Święto przypada na 15 października. W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje zwracające uwagę na to, jak ważna jest prawidłowa higiena na co dzień. Symbolami tego święta jest ręka, woda i mydło.

W jakim celu powstał Światowy Dzień Mycia Rąk?

Dzień ten ma zwrócić uwagę na wiele aspektów związanych z higieną. Jest to akcja, która ma na celu edukację co do higieny i jego wpływu na rozprzestrzenianie się chorób. Mycie rąk przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety pozwala ograniczać możliwość wystąpienia biegunki o około połowę, a chorób dróg oddechowych o 1/4. Okazuje się, ze brak odpowiedniej higieny wcale nie jest domeną biednych krajów.



Według badania opracowanego przez Centrum Zdrowia Dziecka niemal na każdej z rąk biorących udział w teście znaleziono 17 rodzajów niebezpiecznych drobnoustrojów. Oznacza to, że żaden z badanych Polaków nie mył odpowiednio dłoni. Problem dotyczy szczególnie dzieci, bo to właśnie one są najbardziej wrażliwe na drobnoustroje. Jak podaje UNICEF, każdego dnia 1,4 tys. dzieci umiera z powodu chorób biegunowych spowodowanych brakiem odpowiedniej higieny. Dlaczego?



W niektórych krajach utrzymanie higieny jest trudne

Brak dostępu do bieżącej wody i urządzeń sanitarnych to główny powód śmiertelnych chorób biegunowych

Z powodu zakażeń bakteriami i wywołanym przez nie chorobom biegunkowym, co roku umiera 600 tys. dzieci, a ponad 1,7 mln boryka się z problemami zahamowania wzrostu, takimi jak niska waga czy opóźnienia w rozwoju. Na każdym centymetrze skóry znajdują się ogromna liczba drobnoustrojów. Szacuje się, że od 40 tysięcy, do nawet 5 milionów. Jak wspomina UNICEF, najtańszą i najprostszą metodą ograniczenia tych zachorowań jest właśnie mycie rąk mydłem. Niestety, nie wszyscy robimy do prawidłowo.



Jak prawidłowo myć dłonie? Instrukcja poprawnego mycia rąk

Szacuje się, że co ósmy Polak nie myje rąk przed jedzeniem a piąty po wejściu do domu. Oto jeszcze bardziej przerażające statystyki — co drugi mężczyzna i co czwarta kobieta nie myje ich po wyjściu z toalety! Sytuacja poprawiła się w związku z pandemią i związanymi z nią zaleceniami, jednak około 40% osób w ogóle nie zmieniło swojego podejścia do higieny dłoni. Często myjemy dłonie niestarannie, opłukujemy ręce wodą, zamiast prawidłowo umyć je mydłem. Bardzo często nie zdejmujemy biżuterii, bądź wycieramy je o spodnie. Jak prawidłowo myć ręce? Oto instrukcja.

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego ręce należy myć w określony sposób. Nie powinno się również oszczędzać czasu ani mydła na tym zabiegu higienicznym.



Nawyk prawidłowego mycia rąk powinien być wpajany od dziecka

Pierwszym krokiem do poprawnego mycia rąk jest nawilżenie dłoni wodą i nałożenie mydła w zagłębienie dłoni. Następnie należy namydlić obie powierzchnie rąk, spleść palce i je również namydlić. Później powinno się umyć dokładnie oba kciuki i palce od zewnątrz. Górną część dłoni i obydwa nadgarstki myje się na koniec. Po myciu należy spłukać wodę a ręce dokładnie wytrzeć w jednorazowy ręcznik. Cały proces powinien trwać co najmniej 30 sekund.



Mycie rąk jest najlepszym sposobem walki z drobnoustrojami, jednak w wyniku obaw przed bakteriami i wirusami dużo osób cierpi na inną przypadłość - nerwicowe i obsesyjne mycie dłoni.



Myją ręce kilkadziesiąt razy dziennie - obsesyjne mycie dłoni. Jakie są jego skutki?

Obsesyjne mycie rąk spowodowane jest zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Osoby dotknięte takimi zaburzeniami wykonują niektóre rzeczy, ponieważ towarzyszy im nieustanny lęk, czy napięcie. Często pojawia się u osób wrażliwych psychicznie na choroby fizyczne - takich, które panicznie boją sie chorób. Uważają, że wszystko czego dotykają jest bardzo brudne a ich ręce potrzebują ciągłego mycia. Obsesja jest często spowodowana osobistymi problemami, a ciągłe mycie rąk może skutkować nawet poważnymi obrażeniami skórnymi.



Obsesyjno - kompulsywne mycie rąk nasiliło się w czasach pandemii. Czym skutkuje?

Światowy Dzień Mycia Rąk zachęca każdego do prawidłowej higieny i zwraca uwagę wpływu poprawnego mycia dłoni na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób. Warto też pamietać, że duże znaczenie w przyzwyczajeniach ludzi co do higieny ma wychowanie i wyrobienie nawyków już jako dziecko.



