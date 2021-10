​Aby obniżyć ryzyko depresji, włącz do diety grzyby

Grzyby to nie tylko pyszny dodatek, który wzbogaca smak i aromat potraw, ale także źródło cennych witamin, minerałów, białka i błonnika. Eksperci przypominają, że warto wzbogacić o nie swój jadłospis - wykazują one bowiem właściwości antyrakowe, przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Okazuje się, że przyrządzanie potraw na bazie tego leśnego rarytasu jest korzystne nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale i psychicznego.

Naukowcy z Penn State College of Medicine przeprowadzili obszerne badanie z udziałem 24 tys. dorosłych Amerykanów. Uczeni poddali analizie dane pozyskane z US National Health and Nutrition Examination Sirvey, które były zbierane w latach 2005-2016. Po uwzględnieniu czynników społeczno-demograficznych, a także tych związanych ze stanem zdrowia badanych oraz ich zwyczajami żywieniowymi, badacze odkryli, iż jedzenie grzybów wyraźnie zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji.

Zdaniem naukowców, przyczyna antydepresyjnego działania grzybów tkwi w obecnym w nich przeciwutleniaczu zwanym ergotioneiną, który chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniami. Dotychczasowe badania wykazały, że ów antyoksydant odgrywa istotną rolę w zapobieganiu innym chorobom psychicznym, takim jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa. "Wysoki poziom ergotioneiny w organizmie obniża ryzyko stresu oksydacyjnego, a co za tym idzie zmniejsza prawdopodobieństwo depresji. To jeden z najsilniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych" - wyjaśnia dr Djibril Ba, główny autor badania.

Ekspert zaznacza, że sięgać warto zwłaszcza po popularne pieczarki, które kryją w sobie całe mnóstwo cennych składników. "Prócz ergotioneiny zawierają potas, który pomaga obniżyć poziom lęku. Stymulują również syntezę czynnika wzrostu nerwów, co może mieć wpływ na zapobieganie zaburzeniom neuropsychiatrycznym, w tym depresji. Nasze badanie stanowi zatem kolejny dowód na to, jak wiele korzyści może nam przynieść spożywanie grzybów" - konkluduje uczony.

