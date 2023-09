Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, w tym również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, ponoszących wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego.

Do tej pory wydatki na ulgę termomodernizacyjną można było odliczyć, jeśli:

były one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

dotyczyły przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek,

właściciel lub współwłaściciel domu posiadał fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,

nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone tobie w jakiejkolwiek formie,

nie zaliczało się ich do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczało od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniano w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Ponadto, jak czytamy na podatki.gov.pl - kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Na czym polega termomodernizacja?

Na stronie rządowej podatki.gov.pl możemy dowiedzieć się, że termomodernizacja polega na:

ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych,

ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych

całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Fiskus zmieni zdanie odnośnie ulgi termomodernizacyjnej?

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że fiskus zamierza wprowadzić nowe przepisy dotyczące rozliczania ulgi. Dotychczas ulga przysługiwała, gdy podatnik był właścicielem nieruchomości w momencie ponoszenia wydatków. Nowe regulacje mówią o tym, że właścicielem domu trzeba być również w chwili składania formularza PIT.

Oznacza to, że jeśli poniesiemy koszty związane z termomodernizacją domu, a później nieruchomość zostanie sprzedana, to fiskus nie przyzna nam prawa do ulgi.