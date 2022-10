Polak pokazał ile kosztują te produkty w Szwajcarii. „Ceny z kosmosu”

Spis treści: 01 Polak pokazał ceny w Szwajcarii

02 Polska i Szwajcaria - różnice w zarobkach

03 "Ceny z kosmosu"

W 2020 roku magazyn "CEOWORLD" opublikował ranking najdroższych krajów na świecie. Szwajcaria uplasowała się wówczas na pierwszym miejscu. Według raportu, to kraj, w którym koszty życia są najwyższe. Na podium znalazły się jeszcze Norwegia i Islandia. Polska zajęła 81. miejsce.

Polak pokazał ceny w Szwajcarii

Polak postanowił wybrać się do jednego z supermarketów w Szwajcarii i pokazał ceny niektórych produktów. Udokumentował swoją wycieczkę i nagranie umieścił na TikToku. Mężczyzna poinformował, że za 300 g kurczaka w opakowaniu zapłacimy 11,4 franków szwajcarskich. W przeliczeniu na naszą polską walutę to ok. 55 zł. Z kolei 10 jajek to koszt 7,95 CHF (w przeliczeniu na polską walutę: 40 zł), mrożona pizza - 6,95 CHF (35 zł), dwie kiełbaski - 6,60 CHF (32 zł).

Reklama

- Pora chyba zacząć dietę - napisał na TikToku.

TikTok

Polska i Szwajcaria - różnice w zarobkach

W Polsce przeciętne wynagrodzenie brutto wzrasta z roku na rok. W I pierwszym kwartale 2022 roku wyniosło 6235 zł. Od początku roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł i w porównaniu do 2021 roku, wzrosła o 210 zł. Jednocześnie wzrosła też minimalna stawka za godzinę - z 18,30 do 19,70 brutto.

Obecnie Szwajcarzy to jedni z najbogatszych ludzi w Europie. Średnia płaca w tym kraju wynosi 4086 franków szwajcarskich miesięcznie. Co jakiś czas pojawiają się nowe raporty dotyczące zarobków w tym kraju. Jak podaje portal aplikuj.pl, miesięcznie, kelner może zarobić średnio 3100 CHF, osoba sprzątająca - średnio 3500 CHF, mechanik - średnio 4400 CHF, elektryk - średnio 4700 CHF, opiekun osób starszych - średnio 6000 CHF. Jak widać, nawet na tego typu stanowiskach zarobki są dość imponujące - osoba zajmująca się sprzątaniem w przeliczeniu na polską walutę może miesięcznie zarobić nawet do 13 tys. złotych.

"Ceny z kosmosu"

Pod filmem Polaka, który pokazał ceny w jednym z supermarketów w Szwajcarii pojawiły się liczne komentarze. Niektórzy sugerowali, że mężczyzna wybrał się do najdroższego marketu w kraju.

Najdroższy supermarket zwrócił uwagę jeden z internautów.

Przeliczanie na polskie jest bez sensu. Dla nich 11CHF to jak dla nas 11zł dodał kolejny.

Jestem w Szwajcarii i pokazałeś najdroższe produkty, można kupić taniej zwraca uwagę inny komentujący.

Wybrałeś produkty najdroższe, jakie istnieją. Normalnie poniżej połowy z tego przyznaje inna osoba.

- Chcę pokazać to z perspektywy osoby, która planuje tam spędzić urlop a zarabia w PLN - odpowiedział na TikToku autor nagrania.

Ceny z kosmosu zgodził się z twórcą filmu inny internauta.

Nie jest źle przy zarobkach około 40 CHF na godzinę przyznał jeden z komentujących.

Część internautów zwróciła uwagę, że chociaż w Szwajcarii ceny są wysokie, to o wiele łatwiej utrzymać się właśnie tam niż w Polsce.

***

Zobacz również: