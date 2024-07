Polskie imiona, które bawią obcokrajowców do łez. Oznaczają kaczkę i wielbłąda

Ruszając na zagraniczne wakacje, pewnie wielu z nas sprawdza podstawowe zwroty w języku kraju, do którego się udajemy. Podejrzewamy, że niejeden raz zdarzyło ci się uśmiechnąć, porównując niektóre sformułowania do polszczyzny. Przygotuj się jednak na to, że nawet polskie imiona w innych krajach mogą brzmieć co najmniej zabawnie. Upewnij się, że podczas poznawania ludzi z innych państw, na pewno zostaniesz dobrze zrozumiany.