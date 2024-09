1200 zł od rządu pod koniec roku. Można składać wnioski

Pod koniec zeszłego roku uchwalono ustawę, która zamroziła ceny energii elektrycznej oraz gazu na pierwszą połowę 2024 roku. W efekcie utrzymywano maksymalną cenę prądu na poziomie 412 zł za MWh netto do określonego limitu zużycia. Wprowadzone tarcze energetyczne przestały jednak obowiązywać 1 lipca tego roku - rząd nie zdecydował się na ich przedłużenie.

Od 1 lipca 2024 roku maksymalna cena za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wynosi 500 zł za MWh. Dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej oraz dla młodych i średnich przedsiębiorstw maksymalna cena za prąd to 639 zł za MWh.

1 lipca tego roku zniknęło również zamrożenie wysokości opłaty za dystrybucję. Wzrosła ona z 289 zł do 430 zł za MWh. Dla najbardziej potrzebujących rząd przewidział jednak bon energetyczny. Kto może skorzystać z tego wsparcia?

dla gospodarstwa liczącego od czterech do pięciu osób - 500 zł

dla gospodarstwa jednoosobowego jest to 300 zł

W sytuacji, gdy w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. i wyniesie od 600 do 1200 zł.

Co ważne, przy wypłacie bonu obowiązują dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązuje też zasada "złotówka za złotówkę".