Jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce , swoją historią i tradycją nawiązując do, opisanych przez Leonarda Thurneyssera i Kaspra Schwenckfelda, "świętych źródeł". Porównywane wówczas do leczniczych kurortów SPA w Belgii czy na Węgrzech, szybko stało się celem leczniczych wyjazdów Polaków.

Mimo iż w 1895 roku znaczna część uzdrowiska spłonęła, niedługo później odbudowano dom zdrojowy, uzupełniając go dodatkowo 45-metrową wieżą oraz urządzono otaczający go park zdrojowy. Niedługo później uzdrowisko zyskało wygląd, jakim zachwyca do dziś.

Kiedy przed laty lekarz Leonard Thurneyssen przez dłuższy czas obserwował martwą żabę, leżącą w jednym ze świeradowskim źródeł, ze zdziwieniem stwierdził, że ta wcale się nie rozkłada. Jak to się stało? Legenda, która do dziś przytaczana jest wśród mieszkańców, nierozerwalnie łączy się z miastem.

Świeradów-Zdrój to jednocześnie destynacja idealna dla miłośników białego szaleństwa czy fanów pieszych wędrówek. Zaledwie godzinny spacer z miasta doprowadzi bowiem do najwyższego punktu czeskiej części Gór Izerskich - szczytu Smrek, gdzie na turystów czeka, oferująca zaskakujące widoki, wieża widokowa, zaś nad samym miastem wznosi się wysoka na 62 metry konstrukcja SkyWalk - najwyższa wieża widokowa w Polsce. Dolnośląska perełka to przy okazji jedna z lepszych baz wypadowych do Czech.