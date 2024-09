Czy warto zbierać kasztany? Mają jedną zaskakującą zaletę

Już za dwa tygodnie rozpocznie się w Polsce sezon na kasztany. Jak co roku, większość z nas ruszy do parków, by zebrać te najsłynniejsze dary jesieni, a w domu schować je pod poduszką (na dobry sen) lub ułożyć obok telewizora (by pochłonęły promieniowanie). Choć kasztany postrzegane są w naszym kraju za owoce magiczne i wierzymy w ich życiodajną moc, to nie ma badań, które potwierdziłyby te założenia. Czy warto więc zbierać kasztany i przynosić je do domu?