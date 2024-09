Kazimierz to mężczyzna otwarty na to, co szykuje dla niego świat. Wydaje się być stworzony do rywalizacji, choć nie idzie po trupach do celu. Kiedy trzeba, oddaje się refleksji nad swoim zachowaniem. Lubi być w centrum uwagi, choć nie za wszelką cenę. Ma swoje zdanie, ale jeśli ktoś wykaże się większą wiedzą od niego, nie stoi uparcie przy swoim. Żeby działać, potrzebuje pozytywnego impulsu, a nie zmuszania siłą. Ceni sobie obecność bliskich i to im w pełni się oddaje. Jest pewny siebie, a jednocześnie bardzo wrażliwy. Kazimierz to numerologiczna jedynka. Jest zdobywcą i pionierem. Nie boi się sięgać po swoje, ale robi to w sposób przemyślany. Zdarza się, że buja w obłokach i myśli o pozyskaniu niemożliwego.