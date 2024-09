Tori Spelling wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Pokazała pierwsze zdjęcia

Choć ostatnie lata dały się Tori mocno we znaki, to aktorka wraca powoli do dawnej formy. 51-latka skupia się obecnie na prowadzeniu autorskiego podcastu i aktywnie rozwija swój Instagram, gdzie obserwuje ją już ponad 1,8 miliona fanów. Tej jesieni na pewno ich przybędzie - Tori Spelling poinformowała właśnie, że wystąpi w 33. edycji amerykańskiego "Tańca z gwiazdami"!

Tori podzieliła się też z fanami na Instagramie pierwszymi fotkami ze swoim tanecznym partnerem oraz zdjęciem promocyjnym programu "Dancing with the Stars". Aktorka zaprezentowała się na nim w mocno wyciętej, czarnej sukni, która wyeksponowała jej nogi do samego nieba i perfekcyjną sylwetkę. Wszystko wskazuje na to, że zły czas w życiu Tori odchodzi powoli do przeszłości.