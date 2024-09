Dynię dokładnie myjemy, a następnie kroimy na pół i wydrążamy środek z nasionami. W tym celu warto skorzystać z łyżki lub sięgnąć po specjalną gałkownicę do lodów.

Składnik pieczemy w 180 st. C przez 60 minut lub do momentu uzyskania całkowitej miękkości. Niewielkim i cienkim plastrom wystarczy zazwyczaj ok. 30-40 minut.