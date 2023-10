Dla kogo świadczenie honorowe z ZUS?

Wszystkim seniorom, którzy ukończyli 100 lat, należy się dodatkowa emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na taki dodatek mogą również liczyć stulatkowie ubezpieczeni w KRUS. Świadczenie honorowe w związku z osiągnięciem wieku 100 lat wypłacane jest seniorom do końca życia wraz z rentą lub emeryturą.

Ponadto świadczenie honorowe jest wypłacane z urzędu, zatem nie ma potrzeby składania do ZUS specjalnych wniosków. Dodatkowa emerytura wypłacana jest w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia - emerytury lub renty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia 100 lat życia nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia - wówczas niezbędne jest złożenie na tę okoliczność wniosku, celem wpisania takiej osoby do bazy danych ZUS.

Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia, może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 r., ważny paszport lub odpis skrócony aktu urodzenia.

Ile wynosi dodatkowa emerytura dla stulatków?

"Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Kwota bazowa, która jest podstawą wyliczenia emerytury honorowej, stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne" - czytamy na rządowej stronie zielonalinia.gov.pl.

Dodatkowa emerytura dla stulatków jest co roku obliczana w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

Od 1 marca 2023 r. wysokość świadczenia honorowego wynosi 5540,25 zł brutto.

