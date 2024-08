Starzenie się organizmu wraz z upływem naszego życia możemy zaobserwować i odczuwać poprzez mniejszą odporność na różnego rodzaju choroby , gorsze samopoczucie, zdecydowanie zmniejszoną wydolność i pogarszająca się zdolność adaptacyjną, co bez wątpienia znacząco wpływa na komfort życia, zwłaszcza gdy mowa o osobach w podeszłym wieku .

Rzecz jasna, ogromny wpływ na odczuwanie starzenia się organizmu, ma to, czy prowadzimy zdrowy tryb życia , a mowa o zbilansowanej diecie , regularnym ruchu czy dbaniu o kondycję psychiczną . Nie bez znaczenia jest także uwarunkowanie genetyczne .

I o ile człowiek może funkcjonować bez niektórych organów, o tyle nie jest to możliwe bez posiadania mózgu, który w największym uproszczeniu pełni rolę "komputera", odpowiadającego za wiele, skomplikowanych procesów .

Skoro mózg jest jednym z najważniejszych organów , niezbędnych do podtrzymywania funkcji życiowych, warto zadać sobie pytanie, jak poprzez złe wybory i niezdrowe nawyki, przyspieszamy proces jego starzenia się.

Doktor Jurgowiak zwraca również uwagę na dwa pojęcia występujące w medycynie w kontekście starzenia się organizmu, są nimi starzenie pomyślne, fizjologiczne , oraz starzenie patologiczne . "Jeśli starzejemy się w sposób pomyślny, to mimo że w naszym organizmie, a więc także w mózgu , zachodzą zmiany starzeniowe, temu starzeniu nie towarzyszą choroby. Natomiast w starzeniu patologicznym pojawiają się bardzo poważne schorzenia, takie jak choroba Alzheimera" - pisze w publikacji pt. "Jak starzeje się mózg" dr n. med. Marek Jurgowiak.

W badaniach opublikowanych na łamach magazynu naukowego Journal of Neuroscience specjaliści z zakresu neurologii wskazują, że już jedna noc bez snu może przyczyniać się do powstania zmian strukturalnych w mózgu .

W badaniu, o którym mowa udział wzięło 134 uczestników, których podzielono na cztery grupy. Pierwsza grupa składała się z osób, które miały za sobą całą, nieprzespaną noc, w drugiej były osoby cieszące się wyłącznie trzygodzinnym snem, w czwartej uczestnicy śpiący po pięć godzin przez pięć nocy, natomiast czwarta grupa to osoby, które spały po osiem godzin.

Na potrzeby badania dokonano rezonansów magnetycznych mózgów wszystkich uczestników, by oszacować wiek ich mózgów. Po przeanalizowaniu wyników naukowcy doszli do wniosku, że już jedna, nieprzespana noc może postarzać mózg od roku do prawie dwóch lat.