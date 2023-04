Spis treści: 01 Lustro w sypialni

02 Czy można spać naprzeciwko lustra?

03 Lustro w sypialni. Co na to feng shui?

Lustro w sypialni

Wbrew pozorom wiele ludzi stawia na powieszenie w sypialni lustra. W ten sposób można rozjaśnić i powiększyć przestrzeń, a także wykorzystać je, gdy sypialnia jest również garderobą. Istnieją jednak przesądy mówiące o tym, że zawieszenie go nad łóżkiem może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Podobnie podchodzi do tego feng shui, które mówi, że może to nieść za sobą pecha i złą energię.

Czytaj również: Lepiej nie sadź tych drzew w ogrodzie. Emanują złą energią

Reklama

Czy można spać naprzeciwko lustra?

Lustro, chociaż uchodzi za praktyczny przedmiot, w wielu kulturach jest uznawane za magiczny atrybut, który stanowi połączenie ze światem umarłych. Uznaje się, że może nawet służyć do przywoływania bytów, które niekoniecznie mają dobre zamiary. Do dziś w wielu domach po śmierci domownika zasłania się lustra, by jego dusza się w nich nie zgubiła.



Istnieje przesąd mówiący, że zawieszenie lustra w sypialni może poskutkować zdradą partnera lub partnerki. Poza tym wierzy się, że podczas snu dusza może opuścić ciało i przejrzeć się w lustrze znajdującym się naprzeciwko łóżka. W konsekwencji dusza przedostanie się do innego świata, zagubi się i już nigdy nie wróci. Przesąd mówi, że może to skutkować śmiercią we śnie.



Zdjęcie Lustra w feng shui wiążą się z żywiołem wody, który odpowiada za gromadzenie i zbieranie energii / 123RF/PICSEL

Ponadto lustro w sypialni może wysysać energię. Uznaje się, że w ten sposób osoby śpiące będąc bezbronne wobec demonicznych sił, mogą męczyć się z koszmarami lub bezsennością, a także mogą być narażone na kłótnie w domu.

Zobacz także: Szkodliwe kwiaty doniczkowe w sypialni. Jakich roślin unikać?



Lustro w sypialni. Co na to feng shui?

Zdjęcie Według zasad feng shui lustro w sypialni, które odbija dwa rogi łóżka, może przyciągnąć nieszczęście / 123RF/PICSEL

Starożytna praktyka planowania przestrzeni, czyli feng shui zdecydowanie odradza wieszania lustra w sypialni. Wszystko przez to, że spoglądając w lustro, odbija się w nim nie tylko ciało, ale także dusza. Poza tym lustro powinno być zawsze czyste. Bez żadnych wad. W przeciwnym razie może zaburzać harmonię i jakość życia. Uznaje się również, że skoro lustro odbija obraz i go podwaja, to może także robić to z energią, zarówno pozytywną, jak i negatywną.



Chińczycy wierzą, że podczas snu uwalniamy życiową energię Chi, która może odbić się od lustra, wrócić do ciała i zakłócić spokojny sen. Oprócz tego według zasad feng shui lustro w sypialni, które odbija dwa rogi łóżka, może przyciągnąć nieszczęście.

Powieszone nad łóżkiem lustro stanowi rodzaj okna, a feng shui głosi, by nie stawiać łóżka pod oknami. Wszystko przez to, że energia może w szybkim tempie ulatniać się z naszego domu i nas samych. Dodatkowo lustra w feng shui wiążą się z żywiołem wody, który odpowiada za gromadzenie i zbieranie energii. Zawieszenie więc lustra nad łóżkiem może oznaczać spanie pod zwierciadłem, które jest pełne nie tylko tego, co dobre, ale też tego, co złe. Oprócz tego żywioł wody niesie za sobą smutek i żal, a to zdecydowanie nie jest potrzebne w sypialni.

Specjaliści od feng shui są zdania, że jeśli domownicy koniecznie chcą mieć lustro w sypialni, to by nie odczuwać negatywnego wpływu lustrzanego odbicia, przed snem powinni je zasłaniać.



***

Zobacz także: Jak pozbyć się złej energii z domu