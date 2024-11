Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

Jak informuje IMGW - "Polska dostanie się pod wpływ niżów i związanych z nimi, przemieszczających się z zachodu na wschód, układów frontów atmosferycznych". Oznacza to, że możemy spodziewać się m.in. silnych porywów wiatru - zwłaszcza na północy kraju.

Specjaliści z IMGW wskazują, że w poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie i gdzieniegdzie większe przejaśnienia. Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północy do 8 st. C na południowym wschodzie, natomiast na Podhalu około 3 st. C.

"Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami w porywach do 60 km/h, nad morzem i na obszarach podgórskich w Karpatach okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni" - wynika z prognozy IMGW.

We wtorek silny wiatr. Jak bardzo?

We wtorek na południowym wschodzie większe rozpogodzenia. W górach możliwy śnieg, a na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Niewykluczone, że we wtorek na Wybrzeżu i obszarach podgórskich Karpat okresami mocniejsze porywy wiatru do 70 km/h - informuje IMGW.

Zdecydowanie silniejszy wiatr prognozują specjaliści z serwisu twojapogda.pl, którzy informują, że we wtorek: "Głównego uderzenia wichur spodziewamy się od godzin wieczornych, najpierw na zachodzie, a w nocy z wtorku na środę (19/20.11) także na północy i w centrum kraju. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu i Warmii porywy mogą osiągać 80-90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Jeszcze mocniej powieje na Pomorzu, do 100-110 km/h, a na linii wybrzeża nawet do 120-140 km/h. Na Bałtyku sztorm do 12 stopni w skali Beauforta".

W środę pogodnie na zachodzie Polski i miejscami na północy. Na pozostałym obszarze kraju niebo będzie pokryte chmurami i tylko lokalnie możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia. Na południowym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Termometry wskażą od 5 do 10 kresek na zachodzie, na południowym wschodzie 11 st. C, w kotlinach karpackich od 2 st. C do 3 st. C.

Twojapogoda.pl prognozuje, że w tym dniu na Wybrzeżu nadal silny wiatr do 140 km/h. Natomiast z prognozy IMGW wynika, że wiatr na wschodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, na zachodzie w porywach do 60 km/h, na obszarach podgórskich i nad morzem do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Zatem, jak widzimy - różnice w prognozach dotyczących porywów wiatru są dosyć duże.

W czwartek - wedle prognoz IMGW - zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie prawdopodobnie rozpogodzenia. Gdzieniegdzie możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. "Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C, tylko na obszarach podgórskich od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h, tylko nad morzem chwilami dość silny, południowo-zachodni" - czytamy na imgw.pl.

