Anomalia, która może zwiastować mroźną zimę. "Pierwszy raz od 40 lat"

Co jesienią wpływa na prognozowanie pogody na zimę? Między innymi wir polarny, który co roku tworzy się nad biegunem północnym. Specjaliści podkreślają, że jest on jednak bardzo słaby jak na październik, a to z kolei może oznaczać szybsze nadejście mroźnej zimy.