Choć listopadowe opady śniegu w tej części Europy nie są niczym nadzwyczajnym, to w przypadku białego puchu, który pokrył ulice czeskiego Sumperku możemy mówić o bardzo ciekawym zjawisku. Okazuje się, że gdyby nie tamtejsze zakłady włókiennicze , to prawdopodobnie nie mielibyśmy do czynienia z "niezwykłym" śniegiem.

Śnieg przemysłowy pochodzi z chmury, która powstaje na skutek działalności człowieka. Para wodna wydostająca się z kominów przemysłowych trafia do atmosfery, gdzie się skrapla, a następnie przy niskiej temperaturze i niewielkim wietrze bardzo szybko się schładza, co z kolei przyczynia się do występowania opadów śniegu. Ma on strukturę ziarnistą, przypominającą pył, różniący się od "zwykłych" płatków śniegu.