Gwiazda betlejemska

Poinsecja - bo tak prawidłowo nazywa się ta roślina, charakteryzuje się barwnymi liśćmi, które najczęściej przybierają koloru czerwonego, różowego i pomarańczowego, choć można również spotkać liście o odcieniu białym i łososiowym.

Gwiazda betlejemska do prawidłowego kwitnienia potrzebuje dużo światła, więc najlepiej ustawić ją przy oknie. Jeśli kwiat stoi w głębi pomieszczenia, gdzie nie dochodzi światło z zewnątrz, należy położyć go pod lampą.

Roślina źle znosi wysokie temperatury, dlatego nie powinna znajdować się blisko kaloryfera. Optymalna temperatura dla poinsecji to 18-22 st. C. Podczas wietrzenia mieszkania, zadbajmy również, by kwiat nie znajdował się w centrum zimnego przeciągu.

Podłoże gwiazdy betlejemskiej powinno być wilgotne, gdyż sucha ziemia sprawi, że roślina straci liście. Nie można także dopuścić do przelania poinsecji, co może doprowadzić do jej zgnicia.

Zdjęcie Poinsencja, czyli gwiazda betlejemska świetnie radzi sobie w zimowych warunkach / 123RF/PICSEL

Begonia zimowa

Begonia zimowa doskonale radzi sobie z kwitnieniem podczas zimy, dlatego tak często przyozdabia wnętrza domów o tej porze roku. Roślina posiada również właściwości szybkiej regeneracji, dlatego, jeśli przestaje kwitnąć, wystarczy niewielkie przycięcie, by znów zawiązała nowe pąki.

Begonia zimowa jesienią i zimą powinna stać przy oknie, mając zapewnione naturalne światło, ale wiosną i latem silne promienie słoneczne mogą doprowadzić do poparzenia jej liści, dlatego należy przenieść ją wówczas w lekko zacienione miejsce.

Grube liście rośliny chronią ją przed nadmierną utratą wody, dlatego kwiat dobrze radzi sobie nawet z suchym powietrzem w mieszkaniu. Unikajmy jednak stawiania jej tuż nad kaloryferem. Begonia zimowa powinna mieć zapewnione lekko wilgotne podłoże. Pamiętajmy także, że begonia bardzo źle znosi zraszanie jej kwiatów.

Zdjęcie Begonia zimowa charakteryzuje się pięknymi kwiatami / 123RF/PICSEL

Fiołek alpejski

Fiołek alpejski, a właściwie cyklamen perski, charakteryzuje się pięknym wyglądem w porze zimowej. Roślina wypuszcza białe, czerwone i różowe kwiaty, które stanowią doskonale uzupełnienie każdego wnętrza.

Jeśli zdecydujemy się na zakup fiołka alpejskiego, musimy zapewnić mu odpowiednie miejsce do zdrowego kwitnienia. Roślina nie powinna być narażona na permanentne nasłonecznianie, dlatego lekko zacienione miejsce będzie doskonałym wyborem. Fiołek najlepiej rozwinie się w temperaturze 17-22 st. C.

Fiołek alpejski źle radzi sobie z suchym powietrzem i wysoką temperaturą, dlatego unikajmy stawiania go przy grzejniku. Roślinę powinniśmy podlewać dwa razy w tygodniu, aplikując wodę bezpośrednio na podstawkę, dzięki czemu zmniejszymy ryzyko gnicia bulwy.

Zdjęcie Fiołek alpejski jest jedną z najczęściej wybieranych roślin w porze zimowej / 123RF/PICSEL