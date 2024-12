Co zrobić, żeby gwiazda betlejemska nie gubiła liści? Podstawy pielęgnacji

Roślina nie lubi gwałtownych zmian, zwłaszcza w kontekście temperatury. Optymalne warunki mieszczą się w przedziale 18-22 °C . Zadbaj też o wilgotność. Suche powietrze w sezonie grzewczym może powodować opadanie liści gwiazdy betlejemskiej. Używaj nawilżacza powietrza lub codziennie zraszaj liście niewielką ilością letniej wody . Dbaj również o dostarczanie płynu do doniczki. Gwiazdę betlejemską należy podlewać średnio co dwa dni . W jej przypadku szkodliwe jest zarówno przelanie, jak i przesuszenie. Ziemia w pojemniku powinna być stale lekko wilgotna.

Mleko jest doskonałym źródłem wapnia, który wzmacnia łodygi oraz liście. Zapobiega też ich przedwczesnemu opadaniu. Stanowi skarbnicę innych mikroelementów wzmacniających strukturę roślin, przez co stają się bardziej odporne na choroby i zachowują intensywny kolor. Należy pamiętać, by wybierać produkt niesłodzony. Ponadto stosowanie mleka do roślin zawsze wymaga rozcieńczania z wodą.