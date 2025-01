Poszukują osób do pracy na bezludnej wyspie. To nie jest żart

„Zatrudnię dwie osoby do prowadzenia kawiarni na bezludnej wyspie” – choć takie ogłoszenie na pierwszy rzut oka może wydawać się absurdalne, to jednak o tę pracę stara się prawdopodobnie kilka tysięcy osób z całego świata. Jaki jest sens w utrzymywaniu kawiarni na opustoszałej wyspie i o co tak naprawdę chodzi w ofercie, która rozgrzewa zwolenników przygód, natury i podróżowania?