W które kraje Europy uderzy orkan?

Orkany tworzą się jako cykloniczne wichury na obszarach z niskim ciśnieniem atmosferycznym, które są bardzo powszechne na północnym Atlantyku. Do krajów najbardziej narażonych na występowanie orkanów zalicza się Wielką Brytanię, Irlandię, Holandię, Norwegię i Islandię.

Bardzo duża zmiana w pogodzie zacznie być odczuwalna w czwartek. Orkan największe szkody może wyrządzić na obszarze Wysp Brytyjskich, a później zacznie przemieszczać się w stronę Niemiec. Na razie trudno prognozować, jak bardzo odczujemy go w Polsce.

Reklama

Prognoza pogody dla Polski - czeka nas bardzo silny wiatr

IMGW informuje, że w czwartek wiatr zacznie się nasilać. Będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godz., nad morzem okresami silny i bardzo silny od 40 km na godz. do 55 km na godz., w porywach do 90 km na godz., południowo-zachodni. Zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura w nocy na południu spadnie do około 0 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura maksymalna w dzień od dwóch kresek na północnym wschodzie do 8 stopni Celsjusza na zachodzie.

Czytaj także: Wystarczyło 30 minut. Przestało istnieć setki budynków i tysiące hektarów lasu

Zdjęcie W czwartek odczujemy silny wiatr / 123RF/PICSEL

W piątek wiatr będzie jeszcze mocniejszy i zrobi się chłodniej. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza do 5 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 100 km na godz. - informuje IMGW. W związku z tym lepiej zabezpieczyć rzeczy na balkonie i nie parkować samochodów pod drzewami.

Z kolei serwis twojapogoda.pl informuje, że "Bardzo mocno wiać będzie aż do Wigilii włącznie, a więc przez 3 dni z rzędu. Zarówno w Wigilię, jak i w Boże Narodzenie śnieg prószyć będzie coraz częściej, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju oraz w górach. Spaść może go przeważnie od 1 do 5 centymetrów".

Po świętach pogoda powinna się ustabilizować - będzie mniej deszczu i więcej rozpogodzeń.