Wystarczyło 30 minut. Przestało istnieć setki budynków i tysiące hektarów lasu

Usuwanie skutków nawałnicy, to była wielka praca [...] w moim leśnictwie trwało to 20 miesięcy. Drewna z wywrotów wyrobiliśmy [...] 43 tys. ciężarówek. Przy normalnej pracy wycięcie takiej ilości drewna zabrałoby nam 15 lat, ale las by stał. Byłby zadbany, zdrowy, piękny. A tak musimy się go uczyć od nowa — musimy go zasadzić od nowa. Musimy go wypielęgnować i wyprowadzić na piękne drągowiny i później starodrzew. To będzie trwało wiele, wiele lat.