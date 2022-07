Powrót do szkoły w wielkim stylu z kolekcją #SHEINBack2School

materiały promocyjne partnera

Powrót szkolnych trendów lat 90.

Po prawie dwóch dekadach do łask wracają crop topy, mini spódniczki, szerokie spodnie, oversizowe t-shirty oraz małe torebki na ramię. Jeśli te ikoniczne perełki zniknęły już z szafy Twojej mamy lub starszej siostry, z pomocą przychodzi marka SHEIN! Najnowsza kolekcja #SHEINBack2School inspirowana jest latami 90. i 00., kiedy to modę kreowały bohaterki amerykańskich seriali dla młodzieży. Jeśli lubisz klasyczną mini w kratę, podobają Ci się oversizowe marynarki czy marzysz o charakterystycznej basebollówce rodem z amerykańskiego liceum, to koniecznie zajrzyj do nowej oferty marki SHEIN, wróć myślami do strojów bohaterek serialowych klasyków i zainspiruj się, aby w nowy rok szkolny wejść w wielkim stylu!

To właśnie lata 90. i 00. były inspiracją do stworzenia najnowszej kolekcji marki SHEIN, #SHEINBack2School, dedykowanej uczniom i studentom. W najnowszej linii znajdziemy charakterystyczne dla nich mini spódniczki, baseballowe kurtki, crop topy, krótkie sweterki, oversizowe bluzy i t-shirty, sportowe buty, a także wiele dodatków - plecaki, małe torebki na ramię, opaski. Wszystko zachowane w stonowanych kolorach - beżach, bielach, czerni, granatach - oraz charakterystycznych printach, takich jak krata czy fasonach, na przykład plisach. Nie zabraknie także akcesoriów szklonych, takich jak piórniki, długopisy, notesy, bidony na wodę czy lunchboxy.

- Na pewno każdy z nas dobrze zna kultowe, amerykańskie - i nie tylko - seriale, których bohaterki kreowały trendy modowe wśród młodzieży lat 90. i 00. Teraz elementy charakterystyczne dla ich stylizacji będzie mogła wykorzystać współczesna młodzież, dzięki najnowszej kolekcji SHEIN, #SHEINBack2School - mówi Dyrektorka Marketingu SHEIN, Bonnie Liu. - Myślę, że dzięki tej kolekcji każdy uczeń czy studentka w pozytywnym nastroju wejdzie w nadchodzący rok szkolny - dodaje.

Poczuj się jak uczeń Hogwartu

Kolekcja #SHEINBack2School to nie tylko inspiracja serialowymi korytarzami amerykańskich szkół. Autorzy linii zwracają się także ku magicznym murom Hogwartu. Kapsułowa kolekcja inspirowana światem najsłynniejszego ucznia na świecie - Harrego Pottera - zawierać będzie m.in. koszulki, bluzy, spódniczki, szorty, szale oraz akcesoria do włosów. Wszystko utrzymane będzie w doskonale znanych nam barwach magicznych domów Szkoły Magii i Czarodziejstwa - Gryffindoru, Slytherinu, Ravenclawu i Hufflepuffu. Dzięki kolekcji każdy poczuje się jak uczeń Hogwartu!

Kolekcja #SHEINBack2School dostępna będzie online pod TYM LINKIEM już od 1 sierpnia.