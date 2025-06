Ketmia syryjska w ogrodzie - co warto wiedzieć?

Ketmia syryjska, znana również jako hibiskus syryjski (Hibiscus syriacus) to pełna uroku roślina, która może pretendować do miana jednego z najpiękniejszych kwitnących krzewów. Należy do rodziny ślazowatych, pochodzi z Azji Wschodniej, konkretnie z obszarów Chin, Tajwanu i Korei. Nie przeszkodziło jej to jednak w zadomowieniu się w różnych częściach świata - ketmia syryjska jest uprawiana także w Europie i Ameryce Północnej.

Bujne kwitnienie przez całe lato

Ketmia syryjska jest krzewem, którego wysokość w polskich ogrodach nie przekracza zwykle dwóch metrów. Charakteryzuje się gęstymi liśćmi w kolorze soczystej zieleni, które jesienią przebarwiają się na żółto. Ten widok cieszy, lecz największym atutem hibiskusa jest obfite kwitnienie, które trwa od lipca do pierwszych przymrozków.

Kwiaty przypominają nieco swojskie malwy. Są duże, rozpoznać je można po pięciu płatkach w odcieniach bieli, różu, fioletu, czerwieni. Zdarzają się również odmiany dwukolorowe oraz egzemplarze o większej liczbie płatków.

Ketmia syryjska kwitnie od lipca aż do późnej jesieni

Alternatywa dla hortensji

Czy hibiskus ma szansę zdobyć większą popularność niż uwielbiane przez ogrodników hortensje? Oficjalnego rankingu jeszcze nie ma, ale można zaryzykować stwierdzenie, że ketmia syryjska staje się poważną konkurencją w kategorii ozdobnych krzewów.

Nie tylko efektownie i długo kwitnie, ale jej uprawa nie jest też szczególnie trudna. Hibiskus cechuje się dużą odpornością na choroby i szkodniki, co dodatkowo ułatwia jego pielęgnację. W przeciwieństwie do hortensji jest w stanie łatwiej odnaleźć się w nie do końca idealnych warunkach uprawy.

Jakie wymagania ma hibiskus syryjski?

Pora przekonać się oficjalnie, że potrzeby krzewu nie są wygórowane. Najbardziej potrzebuje słonecznego stanowiska. Im więcej promieni słonecznych do niego dotrze, tym bujniejsze będzie kwitnienie. Poradzi sobie w miejscach półcienistych, choć straci nieco uroku.

Do wzrostu ketmia syryjska potrzebuje przepuszczalnej, żyznej gleby, najlepiej o odczynie obojętnym lub zasadowym. Mimo to rozwinie się także na podłożu lekko kwaśnym. Jak zostało wspomniane - roślina nie ma tendencji do marudzenia. Nie lubi jednak porywistego wiatru, więc warto sadzić ją (w gruncie lub w donicy) w zacisznych lokalizacjach.

W odżywianiu hibiskusa stosować można zarówno nawozy organiczne, jak i mineralne. Nawożenie należy przeprowadzić wiosną w momencie startu wegetacji. Można powtórzyć je wczesnym latem - na początku kwitnienia. Ważne jest jednak, aby stosowania środków azotowych zaprzestać w lipcu. Inaczej młode przyrosty będą narażone na przemarzanie w kolejnych miesiącach. Trzeba również pamiętać, że ketmia syryjska potrzebuje ochrony na zimę. Krzewy zaleca się owinąć agrowłókniną.

