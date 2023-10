Pozwólmy im być tym, kim chcą! Dziewczynki mogą wszystko

Prezentacja partnera

Problemy z akceptacją

Jak wynika z badań "Trudności współczesnych dziewczynek w okresie dorastania" przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Grupy LEGO we wrześniu 2023 roku, 54 proc. rodziców dzieci do 18 roku życia uważa, że największym wyzwaniem dla współczesnych dziewcząt jest brak akceptacji w grupie rówieśników. Niemal połowa zwraca uwagę również na wpływ mediów społecznościowych, które narzucają wyśrubowane wzorce i normy zachowań.

W obliczu tych problemów najlepszym rozwiązaniem jest wspieranie dzieci w ich rozwoju i poszukiwaniu własnej autentyczności, zamiast narzucania sztywnych zasad i tradycyjnych wzorców.

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że współczesne nastolatki wyróżnia przebojowość i odwaga (36 proc.) oraz samoświadomość i umiejętność stawiania granic (25 proc.), co jest niezwykle wspierające w procesie kształtowania własnej oryginalnej tożsamości. Dodatkowo aż 36 proc. rodziców deklaruje, że ich córki wyróżnia zainteresowanie tematami innymi niż stereotypowo im przypisywane (36 proc.).

Niezależnie od trudności, z jakimi dziewczynki mogą się spotkać, najważniejsze jest, aby pozwolić im być sobą. To właśnie dzięki silnemu wewnętrznemu poczuciu własnej wartości, ale i szacunku do wyjątkowości innych osób, będą mogły stabilnie przejść przez życie, osiągać sukcesy i być spełnionymi i pewnymi siebie kobietami, które jednocześnie wspierają inne kobiety w ich rozwoju.

Poczucie własnej wartości - jak budować je w praktyce?

"Dziewczynce nie wypada się tak zachowywać", "To dla chłopców", "Mężczyźni mają w życiu łatwiej", ale i: "Jesteś najmądrzejsza, najpiękniejsza" - często bezrefleksyjnie powtarzamy słowa, które sami kiedyś usłyszeliśmy. Jednakże, aby w pełni rozwijać potencjał dziewczynki, ważne jest pozwolić jej być sobą, bez narzucania oczekiwań. Postarajmy się zatem nie wtłaczać jej w ramy naszych wyobrażeń na temat tego, kim jest i jaka być powinna. Jeśli nie chcemy, by nasza córka miała problemy z akceptacją w grupie rówieśników, sami musimy dać jej akceptację. A także poczucie bezpieczeństwa, wsparcie i miłość.

Tymczasem przekonania na temat dziecka, zarówno te negatywne ("dziewczynki nie powinny się tak zachowywać"), jak i pozytywne ("jesteś taka piękna") przekazane przez rodziców i inne autorytety mogą na wiele lat (albo i na zawsze) zakotwiczyć się w podświadomości dziecka i blokować je w rozwoju. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest dać dziecku narzędzia do tego, by samo eksplorowało świat, poznawało siebie i swoje talenty, aż w końcu - nauczyło się wyrażać swoją autentyczność.

Narzędzia do odkrywania własnego świata

Wspierając twórczą swobodę naszych dzieci, pomagamy im pokonywać wszelkie bariery, które mogą się pojawić na ich drodze. To, co naprawdę liczy się w rozwoju dziecka, to możliwość próbowania różnych rzeczy, przyzwolenie na popełnianie błędów, a także porzucanie raz obranych ścieżek, by spróbować jeszcze czegoś innego.



Otwierając przed dziewczynkami szerokie spektrum możliwości, dajemy im narzędzia do osiągania sukcesów w dowolnej dziedzinie, którą sobie wybiorą.

Jednym ze sposobów, aby wspierać rozwój dziewczynek, jest... wykorzystanie klocków. Firma LEGO oferuje różnorodne serie tematyczne, które pozwalają dzieciom kształtować umiejętności i pogłębiać zainteresowania, niezależnie od płci. Seria klocków LEGO® Disney™ została stworzona dla dziewczynek zafascynowanych baśniowymi światami. Elementy do tworzenia kreatywnych budowli i odtwarzanie scen z bajek pozwala dziewczynkom na rozwijanie inteligencji emocjonalnej, wyobraźni przestrzennej i zdolności manualnych.

W dniu 11 października obchodzimy Światowy Dzień Dziewczynek. To świetna okazja, by przemyśleć, jak możemy wspierać rozwijanie potencjału dziewcząt i pomagać im być tym, kim chcą. Dajmy im możliwość eksploracji, nauki i rozwoju, niezależnie od tego, czy interesują się światem baśni, nauką, sztuką czy czymkolwiek innym. Dziewczynki mogą wszystko, a my jako społeczeństwo mamy obowiązek wspierać je w osiąganiu ich marzeń i celów.

