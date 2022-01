Asystentka: Stereotypy kontra rzeczywistość

Stereotypy dotyczące asystentek sprawiają, że ich codzienna praca często postrzegana jest jako mało wymagająca. Niestety w społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że do głównych zadań asystentki należy przede wszystkim: parzenie kawy, bezrefleksyjne odbieranie telefonów i kopiowanie dokumentów.

Utarte, niekoniecznie słuszne przekonania sprawiły, że zawód asystentki nadal uznawany jest za łatwy i nużący. Filmy i seriale zazwyczaj utrwalają stereotypy o tym stanowisku. Najbardziej znane w popkulturze asystentki to bowiem młode, niezwykle atrakcyjne kobiety - wystarczy wspomnieć kultowy film "As young as you feel" z Marylin Monroe w roli głównej. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.

Lekceważący stosunek do pracy sekretarek wynika przede wszystkim z niezrozumienia funkcji jaką pełnią. Profesjonalna sekretarka nie jest "ozdobą" biura, która bezmyślnie wykonuje ciągle te same zadania. To osoba niezwykle profesjonalna i doskonały logistyk. Zawód asystenta jest bowiem niezwykle odpowiedzialny. Płeć i uroda nie mają większego znaczenia podczas rekrutacji (a przynajmniej nie powinny mieć). Co zatem liczy się w pracy na tym stanowisku?

Kto może ubiegać się o stanowisko asystenta?

Osoba ubiegająca się o pracę asystenta powinna przede wszystkim posiadać zdolności administracyjne. Pracodawcy nie zawsze wymagają wyższego wykształcenia, jednak często jest ono mile widziane. Studia bez wątpienia zwiększają szanse na rynku pracy - także jeśli chodzi o zawód sekretarki. Absolwenci administracji czy też zarządzenia z pewnością zostaną zauważeni podczas rekrutacji. Mile widziane są także rozmaite kursy podnoszące kwalifikacje, takie jak: psychologia biznesu czy podstawy księgowości.

Obecnie znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie jest jednym z podstawowych wymogów stawianych osobom ubiegającym się o stanowisko asystenta lub sekretarza. Dodatkowa znajomość innych języków uważana jest jednak za ogromny atut.

Czym zajmuje się asystent? To należy do jego obowiązków!

Osoba pełniąca funkcję asystenta przede wszystkim powinna być zorganizowana. Od jej codziennej pracy zależy to, jak sprawnie funkcjonować będzie biuro lub przedsiębiorstwo. Do głównych zadań asystentki należy bowiem tworzenie grafików spotkań, w taki sposób, aby te ze sobą nie kolidowały i odpowiadały zainteresowanym. Asystent odpisuje na maile, sporządza notatki ze spotkań biznesowych - jednak na tym nie kończy się jego codzienny zakres obowiązków.

Obecnie w wielu firmach do zdań asystentki/asystenta należą także: sporządzanie cyklicznych raportów, zestawień czy prezentacji. Niezbędne jest więc biegłe posługiwanie się programami komputerowymi takimi jak Excel, Word czy PowerPoint. Ponadto firmy zazwyczaj korzystają z systemów wewnętrznych. Osoba na stanowisku asystenta musi opanować je perfekcyjnie.

Asystent odpowiada jednak nie tylko za katalogowanie plików i przekazywanie informacji, często w imieniu osób na wyższych stanowiskach kontaktuje się z ważnymi klientami. Reprezentuje firmę i wpływa na pierwsze wrażenie interesantów. Jego kompetencja świadczy o kompetencji reszty zespołu.

Ile zarabiają asystenci? Stawki mogą zaskoczyć

Pracę jako asystent/asystentka znacznie łatwiej jest znaleźć w dużych miastach, ponieważ tam znajdują się siedziby większości firm. Wynagrodzenie osób pracujących na tym stanowisku zależy od wielu czynników. Pod uwagę brane jest oczywiście wykształcenie i doświadczenie, a także zakresu obowiązków.

Niezwykle istotna jest także wielkość przedsiębiorstwa, które szuka pracownika oraz prestiż danej firmy. Jak nietrudno się domyślić, osoba pełniąca funkcję asystenta w niewielkiej, lokalnej firmie zarobi mniej niż osoba na tym samym stanowisku zatrudniona w dużym i liczącym się na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwie.

Według ogłoszeń, dostępnych na polskich serwisach rekrutacyjny, średnie zarobki tej grupy zawodowej najczęściej mieszczą się w przedziale od około 3,5 tys. do 5 tys. brutto. Nie brakuje jednak ofert, w których pracodawcy (najczęściej duże firmy) proponują znacznie wyższe wynagrodzenia. Kto może liczyć na zarobki powyżej średniej?

Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta zarządu, która może pochwalić się znajomością kilku języków, ma wyższe wykształcenie i imponujące doświadczenie może zarabiać nawet 10 tys. złotych brutto. Wyższe wynagrodzenia nie są rzadkością w przypadku osób biegle posługujących się rzadkimi językami, takimi jak japoński, chiński, duński.

Asystentka: Doskonały początek kariery

Praca na stanowisku asystenta ma jeszcze jedną, bardzo istotną zaletę, o której w Dniu Sekretarki i Asystentki należy wspomnieć. Wykonując ją, można przyglądać się działaniom osób na wyższych stanowiskach i czerpać z ich doświadczenia. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na naukę. To doskonały początek kariery, o czym świadczą historie wpływowych osób, którym stanowisko asystentki otworzyło drogę do sukcesu.

Leslie Fremar jest stylistką gwiazd, która w 2013 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu 25. Najbardziej znaczących stylistów na świecie. Freman zaczynała jako asystentka redaktor naczelnej "Vogue'a". Ta funkcja pozwoliła jej zdobyć kontakty, a także poznać branżę od środka. Leslie Fremar dziś jest milionerką. Z jej usług korzystają między innymi Julianne Moore, Charlize Theron i Jennifer Connelly.



