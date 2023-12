Świąteczne paczki z Biedronki

Życie i styl GIS ostrzega przed popularnym kosmetykiem. "Niewłaściwa jakość mikrobiologiczna" W okresie świąt Bożego Narodzenia wielu pracodawców decyduje się wesprzeć pracowników i poratować ich domowe budżety. W związku z tym oferują premie świąteczne, bony zakupowe oraz karty podarunkowe.

Dość często można się również spotkać z paczkami świątecznymi wypełnionymi różnego rodzaju rzeczami takimi jak słodycze, czy też artykuły codziennego użytku.

To sprawiło, że powstał nowy trend na TikToku, a platformę zalały nagrania pokazujące prezenty świąteczne, które internauci otrzymali od pracodawców. W tym roku pojawiły się już pierwsze relacje z otwierania paczek z Biedronki.

Zdjęcie Wielu pracodawców oferuje pracownikom świąteczne upominki / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Drożyzna, tłumy i kolejki na jarmarkach świątecznych. "Istny cyrk". Oto co uczestnicy sądzą o tegorocznych imprezach

Reklama

Co dostali pracownicy Biedronki?

TikTokerka, którą na platformie można znaleźć pod nazwą "bytkowa", postanowiła pokazać, co w tym roku otrzymali pracownicy Biedronki z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. W paczce znalazł się zestaw kuchenny składający się z rękawicy, podkładki i dwóch ścierek, a także solidna porcja słodkich przekąsek. W pudełku pracownica Biedronki otrzymała m.in. krówki, czarną porzeczkę w czekoladzie, migdały w czekoladzie oraz śliwki w czekoladzie. To jednak nie wszystko. Największą częścią świątecznej paczki okazał się zestaw garnków "Gerlach".

TikTok

Na reakcje internautów nie trzeba było czekać. W komentarzach nie kryli, że paczka od pracodawcy okazała się trafionym prezentem. "Fajnie, że ktoś was docenia... Ja pracuję w znanej sieci, ale niestety my nie dostajemy nic" - napisała jedna z użytkowniczek TikToka. "Biedronka co roku plusuje, w tym roku strzał w 10-tkę z tymi garnkami" - odpowiedziała autorka posta.

TikTok

Zobacz także: Szkodliwe składniki w czekoladowych mikołajach. Bosacka wskazuje czego unikać

Biedronka przewidziała paczki nie tylko dla pracowników, ale także ich dzieci. W tym przypadku pudełka różnią się zawartością w zależności od wieku. TikTokerka na kolejnym nagraniu pokazała, co otrzymały maluchy w wieku 0-2 lata. Paczka akurat dla tej kategorii wiekowej zawiera magnetyczną układankę, grę pamięciową "Poznaj emocje", książkę "Jadzia Pętelka", sorter kształtów pod postacią autobusu oraz stolik z klockami.

***