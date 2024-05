Pracują w czołowym polskim banku. Jak współczesne mamy godzą pracę z życiem rodzinnym?

Work-life balance

Praca w bankowości często kojarzy się dużą odpowiedzialnością, spotkaniami, doskonałą organizacją i uporządkowaniem. Jednak jak udowadnia Karolina Czesnowska, łączenie tego typu kariery zawodowej z życiem rodzinnym staje się nie tylko możliwe, ale i satysfakcjonujące. Karolina, pracująca w Banku Pekao S.A. od 18 lat, udowadnia, że z odpowiednią organizacją, wsparciem i narzędziami, można znaleźć harmonię między tymi dwoma światami.

Stanowisko Starszego Doradcy w Departamencie Sektora Publicznego, gdzie odpowiada za relacje z klientami, łączy z wymagającym życiem prywatnym. Jest matką dwójki dzieci: 9-letniego syna, zapalonego piłkarza, i 12-letniej córki, która poświęca 20 godzin tygodniowo na treningi taneczne. Rodzinny zestaw dopełniają pies i trzy świnki morskie.

Karolina Czesnowska z rodziną materiały promocyjne

Dzieci Karoliny doskonale wiedzą, że ich mama pracuje w banku: "Śmieją się, że mój atrybut to laptop i komórka" - opowiada Karolina. Jednak zauważyły również, że w ostatnim czasie mama pracuje krócej i jest bardziej radosna. Tę zmianę przypisuje m.in. bogatej ofercie szkoleń, warsztatów i webinarów organizowanych przez Bank Pekao S.A., które pomagają jej znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Bank oferuje swoim pracownikom szeroki wachlarz możliwości rozwoju. Od programów rozwoju zawodowego, po szkolenia z psychologii, mindfulness, zdrowego żywienia i rodzicielstwa. "Ukończyłam w tym roku Akademię Robotyzacji" - mówi Karolina z dumą - "Możliwości jest wiele. To nieoceniona wartość pracy w Pekao, podnosząca moje kompetencje zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym".

Jak podkreśla Karolina, pogodzenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci nie jest łatwe, ale jak najbardziej możliwe. Wymaga to dobrej organizacji, planowania i podziału obowiązków. Bank Pekao S.A. umożliwia elastyczne łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi dzięki możliwości wyboru pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej. Nowe technologie, takie jak MS Teams i Skype, ułatwiają komunikację, a podpis elektroniczny pozwala na załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu. Karolina Czesnowska udowadnia zatem, że można być zarówno fantastyczną mamą, jak i super pracownikiem. Kluczem jest organizacja, odwaga, fantazja, dobre chęci i umiejętność odpuszczenia sobie bycia idealną.

Dumny syn

Ewa Nowak-Łapeta z synem materiały promocyjne

Ewa Nowak-Łapeta pracuje w jednym z oddziałów Banku Pekao S.A. Jednocześnie jest mamą żywiołowego 15-letniego Mariusza. "Oboje mamy temperament sangwinika, co wywołuje efekt iskrzenia. Na szczęście te chwile są przelotne" - mówi. Mariusz jest bardzo towarzyski, często znika z kolegami, dlatego Ewa stara się spędzać z nim każdą możliwą chwilę, nawet jeśli oznacza to porzucenie innych domowych obowiązków. "Bardzo kocham mojego syna i lubię wieczorami usiąść z nim w kuchni. Opowiadamy sobie, jak minął nam dzień" - dodaje.

"Co jakiś czas planujemy wspólną niedzielę, spędzamy ją rodzinnie z młodym i mężem, we trójkę. Gotujemy coś wyjątkowego. Nakrywamy stół świąteczną zastawą. Bardzo mi się podoba, że Mariusz wtedy nie planuje wyjść ze znajomymi, nakrywa do stołu i celebrujemy ten czas razem" - mówi Ewa, podkreślając, że dawniej miała mniej czasu na takie aktywności, ale dużo jej dały organizowane w Banku Pekao S.A. spotkania. "Zajęcia z psychologami i trenerami odbywają się w godzinach pracy. Pomagają budować relacje z bliskimi" - podsumowuje Ewa.

Gotowanie przy kamerce

Edyta Kajoch z synami materiały promocyjne

Edyta jest mamą 13-letniego Wojtka i 10-letniego Bartka. "W banku pracuję w Biurze Sprzedaży Zdalnej i zajmuję się m.in. promocją kanałów zdalnych. Łączenie roli mamy i pracownika nie jest już takie trudne, bo moje dzieciaki są już właściwie samoobsługowe. Ale nie zawsze tak było..." - śmieje się Edyta - "Pamiętam, że gdy pierwszy raz odgrzewali samodzielnie zupę, prosiłam o włączenie kamerki".

Na szczęście zawsze pracowała z ludźmi, którzy rozumieli, że dzieci są najważniejsze. Nigdy nie miała problemu, by uczestniczyć w ważnych dla nich wydarzeniach lub wyjść z biura w wyjątkowych okolicznościach. Edyta ceni elastyczność pracy hybrydowej, która pozwala jej oszczędzać czas na dojazdy i spędzać go z rodziną. Cieszy się również, że może brać udział w szkoleniach i webinarach w ramach programu "Bez cukru". Są one dla niej nieustającym źródłem inspiracji i wsparcia. "Na każdy webinar czekam z niecierpliwością, a zdobyte tricki i patenty testuję na dzieciach" - mówi.

Edyta również angażuje się w działania wolontariackie organizowane przez bank. "To świetna okazja, aby porozmawiać z dziećmi na ważne i niełatwe tematy" - dodaje. Dzięki temu czuje się spełniona zarówno jako matka, jak i pracownica.

Uwielbia również wyzwania, a w walce o nagrody wspierają ją chłopcy. "Jakiś czas temu brałam udział w wyzwaniu dotyczącym rozwoju sekcji edukacyjnej PeoPay KIDS i moimi konsultantami były oczywiście moje dzieciaki. Nie dość, że spędziliśmy świetny czas na szukaniu pomysłów, to zdobyliśmy worek nagród!" - wspomina Edyta. Teraz startuje w wyzwaniu sportowym MiLove. Cel? Jak najwięcej kilometrów na nogach, rolkach czy rowerze. Oczywiście motywować będą ją chłopcy.

Doba ma zawsze 24 godziny

Katarzyna Wiśniewska-Roubinek z dzieckiem materiały promocyjne

"Macierzyństwo to taki zawód, w którym nie można pracować na zmiany" - Katarzyna Wiśniewska-Roubinek cytuje na wstępie amerykańską pisarkę Jodi Picoult. Jej życie przed macierzyństwem znacznie różniło się od tego, co przeżywa teraz jako matka dwojga dzieci. Zmagania z codziennością, obowiązki zawodowe oraz opieka nad dziećmi wymagają od niej nieustannego dostosowywania się i rozwoju. "Życie przed macierzyństwem znacznie różni się od tego po nim, a doba niezmiennie ma tylko 24 godziny" - mówi Katarzyna.

Jej dzieci uczą się w dwóch szkołach: podstawowej i popołudniowej muzycznej. Katarzyna codziennie zawozi i odbiera dzieci z zajęć, zachęca je do codziennego ćwiczenia gry na instrumentach, nauki teorii muzyki oraz uczestnictwa w zajęciach chóru i orkiestry. To wymaga od niej i całej rodziny dużego wysiłku.

Ale może liczyć na firmę, w której pracuje. W Banku Pekao S.A. otrzymuje wsparcie ze strony przełożonych, którzy rozumieją trudności związane z nieprzewidzianymi nieobecnościami z powodu choroby dzieci, wizyt lekarskich czy egzaminów. Katarzyna docenia również możliwość pracy w modelu hybrydowym, częściowo z domu. "Pozwala to zaoszczędzić czas na dojazd do biura i powrót z niego, a tym samym daje dodatkową przestrzeń czasową i możliwość przeznaczenia go na przykład na aktywne uczestnictwo w życiu dzieci lub zajęcia dla samej siebie" - przekonuje.

Bezcenne są także webinary organizowane w ramach programu "Bez cukru". Tematyka tych spotkań jest bardzo różnorodna i dotyczy zarówno rozwoju dzieci, relacji z nimi, zagrożeń w Internecie, jak i dbania o własne zdrowie i równowagę życiową. "Webinary są bardzo wartościowe i dają mi narzędzia do lepszego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami" - wyjaśnia Katarzyna.

Historie Karoliny, Ewy, Edyty i Katarzyny pokazują, że praca w Banku Pekao S.A. umożliwia mamom zgrabne balansowanie pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym. Dzieje się tak dzięki możliwości pracy hybrydowej, wsparciu przełożonych oraz różnorodnym programom rozwoju osobistego i zawodowego.

Celami Programu "Bez cukru" jest aktywizacja kobiet, rozwój ich kompetencji osobistych i zawodowych oraz wzmocnienie ich roli w organizacji. Ważnym aspektem programu jest także przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i promowanie kompetencji kobiet w branży IT. Na wsparcie mogą liczyć również mamy - bank oferuje nie tylko elastyczne warunki (m.in. hybrydowy model pracy), ale również pomoc we wzmocnieniu kompetencji wychowawczych kobiet pełniących rolę mam. Obecnie program obejmuje ponad 8,5 tysiąca pracownic. I choć zaprojektowany jest głównie z myślą o kobietach, nie wyklucza mężczyzn - wielu z nich regularnie uczestniczy w otwartych webinarach i szkoleniach.

Materiał promocyjny