Spis treści: 01 Nauka, która przychodzi z trudem, wykształca hart ducha

02 Proś o radę, nie ocenę

03 Zrób krok w nieznane

04 Ustal limit błędów

05 Czerp wiedzę z dobrego źródła

06 Zaakceptuj swoją niedoskonałość

07 Bądź własnym arbitrem

08 Cofnij się, by iść naprzód

09 Ucz się, ucząc innych

10 W mozolnej harówce zawsze szukaj frajdy

11 Daj szansę pomijanym

12 Spójrz na siebie z perspektywy przeszłości

Zdaniem badacza osoby, które dobrze zapowiadają się w dzieciństwie, niekoniecznie wyrosną na ponadprzeciętne jednostki. Sukces bowiem jest udziałem tych, którzy wykształcą w sobie odpowiednie nawyki. 11 wyuczonych zachowań może zadecydować o naszych życiowych osiągnięciach. Sprawdzamy, o co chodzi.



Nauka, która przychodzi z trudem, wykształca hart ducha

Profesor Adam Grant jest psychologiem pracy na Uniwersytecie Pensylwanii. W swojej najnowszej książce "Hidden Potential: The Science of Achieving Greater Things", Grant zauważa, że zdolni uczniowie i genialne dzieci rzadko wyrastają na równie wybitnych dorosłych. Zdaniem psychologa naturalne talenty często są przeceniane, a osoby uparcie dążące do celu przez wiele lat — równie często lekceważone. Tych ostatnich Grant określa jako "późno rozkwitających"— to oni właśnie, z konieczności niejako, wykształcają w sobie cechy potrzebne, by osiągnąć sukces.

Nauka, która przychodzi z trudem, wykształca hart ducha — mniej zdolni są zatem lepiej przygotowani na wyzwania, które przynosi życie i nie poddają się łatwo. Czy zatem byli zdolni uczniowie, a dziś sfrustrowani dorośli są skazani na porażkę? Nie, oni także mogą podążyć drogą “późno rozkwitających", jeśli tylko wprowadzą w życie 11 małych zmian.

Proś o radę, nie ocenę

Oceny mogą przyjąć formę krytyki lub dopingu, ale siłą rzeczy skupiają się na przeszłości. Rada natomiast kieruje uwagę na cele do osiągnięcia w przyszłości i może okazać się dobrą wskazówką lub źródłem wiedzy, które można wykorzystać w kreatywny sposób.

Zdjęcie Psychologowie od lat zastanawiają się nad predyspozycjami osobowościowymi do osiągnięcia sukcesu w życiu / 123RF/PICSEL

Zrób krok w nieznane

Zastanów się, na jakim gruncie czujesz się źle i niewygodnie i dąż właśnie tam. Uczucie dyskomfortu to sygnał, że możesz nauczyć się czegoś nowego.

Ustal limit błędów

Podejmowanie prób i robienie błędów to naturalny proces przyswajania wiedzy. Zamiast jednak unikać tych ostatnich, ustal na ile błędów pozwalasz sobie tygodniowo i oczekuj ich. Akceptując konieczność porażki, nie czujesz już przed nią strachu.

Czerp wiedzę z dobrego źródła

Wybieraj rozważnie, którym źródłom warto zaufać. Zastanów się, jakie informacje są godne przyswojenia, a które powinno się odrzucić. Słuchaj mentorów, posiadających odpowiednią wiedzę i wiarygodność, znających cię dobrze i którzy dobrze ci życzą.



Zdjęcie Zaakceptuj swoją niedoskonałość i ucz się, ucząc innych. W ten sposób poszerzysz swoją samoświadomość / 123RF/PICSEL

Zaakceptuj swoją niedoskonałość

Rozwój wynika z podtrzymywania wysokich standardów, nie z eliminacji każdego błędu. Rozpoznaj te niedoskonałości, które możesz zaakceptować. Rozważ, w których obszarach konieczna jest najwyższa jakość, a gdzie wystarczy to, co jest wystarczająco dobre. Na zakończenie zastanów się: Czy osiągnąłeś postęp? Czy pomogłeś innym stać się lepszymi?

Bądź własnym arbitrem

Lepsze jest rozczarowanie innych, niż własne. Przed zaprezentowaniem czegoś światu, zastanów się, czy twoje dzieło wyraża ciebie. Jeśli to miałoby być jedynym twoim dziełem, jakie zobaczą inni, czy byłbyś z tego powodu dumny?

Cofnij się, by iść naprzód

Jeśli napotkasz przeszkodę, czasem warto zrobić krok wstecz, by ruszyć naprzód. Gdy staniesz przed perspektywą impasu, rozważ odwrót i poszukiwanie alternatywnej drogi. Pozorne wycofanie się, często jest jedyną metodą na odkrycie ścieżki prowadzącej ku rozwojowi.

Ucz się, ucząc innych

Nauczanie innych to doskonały sposób na naukę. Wyjaśniając innym, nie tylko lepiej rozumiesz daną kwestię, ale również zapamiętujesz ją skuteczniej. Współpraca w grupach, gdzie każdy dzieli się wiedzą na inny temat, jest szczególnie efektywna.

W mozolnej harówce zawsze szukaj frajdy

Przemień codzienne wysiłki w codzienne źródło radości, poprzez świadome wprowadzenie elementu zabawy w swoje działania. Ustalaj sobie cele, które pomogą ci rozwijać umiejętności.



Daj szansę pomijanym

Ważne jest tworzenie systemów, które wspierają i dają szansę wszystkim, nie tylko najbardziej utalentowanym. Takie podejście pomaga również osobom, które rozwijają się wolniej lub są często pomijane, otwierając przed nimi nowe możliwości.

Spójrz na siebie z perspektywy przeszłości

Aby docenić własny postęp, warto porównać obecne osiągnięcia z tym, co myślałoby o nich nasze "ja" sprzed kilku lat. Zadaj sobie pytanie, czy byłbyś dumny z siebie, gdybyś pięć lat temu wiedział, gdzie będziesz teraz.

