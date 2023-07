Prawdziwa wyrocznia wśród grzybiarzy. Wie kiedy udać się do lasu, by zebrać pełniutkie kosze

Karolina Woźniak Życie i styl

Uwielbiasz chodzić na grzyby? Zanim nastanie jesień, możesz znaleźć w lasach wiele wspaniałych okazów. Zanim jednak wyruszysz na ich poszukiwania, mamy jedną ciekawą, a jednocześnie cenną wskazówkę. Jeden z największych miłośników grzybobrań w Polsce zdradził, co zrobić, by wrócić do domu z koszami wypełnionymi po brzegi.

Zdjęcie Na to ile grzybów uda się zebrać mają wpływ głównie warunki atmosferyczne. Niektórzy twierdzą, że ważne są również fazy księżyca / Jakub Walasek/REPORTER / East News