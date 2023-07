Spis treści: 01 Letnie grzybobranie. Jakich grzybów szukać w lasach w lipcu i sierpniu?

02 Grzyby gołąbki — smaczny i mało znany skarb lasu

03 Czy grzyby gołąbki są jadalne? Grzybiarze muszą uważać

04 Grzyby gołąbki jadalne - jak rozpoznać?

Letnie grzybobranie. Jakich grzybów szukać w lasach w lipcu i sierpniu?

Latem, jeśli tylko warunki pogodowe temu sprzyjają, w polskich lasach zaczynają się pierwsze wysypy popularnych i lubianych grzybów. W lipcu i sierpniu znajdziemy m.in.:

kurki,

borowiki szlachetne,

koźlarze,

maślaki,

czubajki kanie.

Tych grzybów należy szukać w miejscach, w których w ostatnim czasie wystąpiły opady deszczu. W internecie pojawia się coraz więcej doniesień grzybiarzy, którzy w ostatnich dniach wynieśli z lasów pełne koszyki. Najwięcej letnich grzybów znajdziemy obecnie w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, opolskim i śląskim.

Reklama

Zobacz również: Wysyp w polskich lasach. Leśnicy informują: pojawiły się kolejne skarby, a grzybiarze wynoszą pełne kosze

Grzyby gołąbki — smaczny i mało znany skarb lasu

Oprócz kurek czy borowików, grzybiarze coraz częściej znajdują gołąbki, które zaczęły pojawiać się w lasach. To bardzo różnorodne grzyby, a do ich rodzaju zaliczamy ponad 750 gatunków.

Rozpoznanie gołąbków utrudnia przede wszystkim różnorodność kolorów ich kapeluszy — od klasycznych barw takich jak biel, brąz i czerwień, po dużo rzadziej spotykane zielenie i fiolety. Gołąbki mają jednak pewne cechy wspólne. Są to:

gęste i kruche blaszki o białej, kremowej lub żółtej barwie,

nagi i mazisty kapelusz,

walcowaty trzon (zazwyczaj biały),

twardy i zwarty miąższ.

W zależności od gatunku gołąbki mogą rosnąć w różnych miejscach. Przykładowo gołąbka białozielonawego najczęściej spotkamy w towarzystwie brzóz, natomiast gołąbek słodkawy rośnie w obszarach podgórskich i górskich w okolicach krzewów borówek.

Zobacz również: Z lasów wychodzą z pełnymi koszami. W tym rejonie trwa grzybowe szaleństwo

Czy grzyby gołąbki są jadalne? Grzybiarze muszą uważać

Niektóre gatunki gołąbków są jadalne, jednakże grzybiarze muszą zachować ostrożność. W Polsce występuje kilka niejadalnych, a także trujących gołąbków, których spożycie wywołuje nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe. Do niejadalnych gatunków należą:

gołąbek komorowaty — charakteryzuje go liliowy kapelusz,

— charakteryzuje go liliowy kapelusz, gołąbek żółciowy — kapelusz w żółtym kolorze (od słomkowożółtego po miodowy odcień),

— kapelusz w żółtym kolorze (od słomkowożółtego po miodowy odcień), gołąbek wymiotny — kapelusz w kolorze żywej czerwieni,

— kapelusz w kolorze żywej czerwieni, gołąbek kruchy — o fioletowym kapeluszu z czerniejącym lub oliwkowym środkiem.

W Polsce nie znajdziemy żadnych wysoce toksycznych gatunków gołąbków, jednak one też istnieją i rosną m.in. w Japonii czy Chinach.

Zdjęcie Gołąbek wymiotny, jak sama nazwa wskazuje, jest grzybem trującym, którego nie należy jeść / Marek BAZAK/East News / East News

Zobacz również: "Groza w środku lasu". Truchleją nawet najbardziej doświadczeni grzybiarze

Grzyby gołąbki jadalne - jak rozpoznać?

Gołąbki to grzyby o fantastycznym smaku i doskonałej konsystencji. Do najsmaczniejszych gatunków należą:

gołąbek zielonawofioletowy,

gołąbek płowiejący,

gołąbek kunowy,

gołąbek wyborny,

gołąbek cukrówka,

gołąbek błotny,

gołąbek zielonawy.

Niestety mnogość gatunków gołąbków sprawia, że często ciężko rozpoznać, czy dany gołąbek jest jadalny, czy też nie. Aby jednak sprawdzić, czy taki grzyb nadaje się do spożycia, możemy wykonać próbę smakową. Wystarczy, że skosztujemy mały kawałek grzyba. O ile nie jest on piekący, gorzki lub po prostu niesmaczny to jest on jadalny. Pamiętajmy jednak, że taką próbę przeprowadzamy tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nasz grzyb to gołąbek, a nie muchomor, z którym można go pomylić.