Od czego zapala się sadza w kominie? Strażacy apelują

"Spalanie w piecu mokrego drewna, płyt wiórowych, śmieci i odpadów komunalnych oraz elementów z tworzywa sztucznego i gumy skutkuje odkładaniem się wewnątrz przewodu kominowego sadzy, czyli pozostałości z niepełnego spalania tychże materiałów stałych. W wyniku ich nagromadzenia może dojść do zapalania się sadzy w kominie" - alarmują w oficjalnym komunikacie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Liczba wyjazdów strażaków do pożarów sadzy w kominach drastycznie wzrasta wraz z nastaniem sezonu grzewczego. W wielu przypadkach podobnych interwencji udałoby się uniknąć, gdyby właściciele obiektów odpowiednio zadbali o kominy w swoich domach. Pożar sadzy może bowiem okazać się tragiczny w skutkach.

Kiedy dochodzi do zapalenia sadzy w kominie? Na to zwróć uwagę

Pożary sadzy często spowodowane są zaniedbaniami właścicieli domów. Podstawowym błędem jest brak czyszczenia kominów. Jeśli dodamy do tego palenie w piecu śmieciami czy mokrym drewnem, od poważnego w skutkach pożaru dzielą nas zaledwie minuty.

Zdjęcie Kiedy dochodzi do zapalenia sadzy w kominie? Na to zwróć uwagę / 123RF/PICSEL

O komin należy zadbać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, sprawdzając jego stan techniczny. Podobne kontrole należy przeprowadzać regularnie także w okresie trwania sezonu grzewczego. "Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina" - przestrzegają strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Pamiętajmy, że czyszczenie komina powinno być wykonywane regularnie, przynajmniej raz na kwartał - wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Jak wygląda pożar sadzy w kominie? Nieuwaga może doprowadzić do pożaru całego domu

Pożarowi sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą, gwałtowną reakcją spalania. Z komina często wydobywają się wówczas strzelające iskrami płomienie ognia, którym towarzyszy bardzo ciemny dym.

Co więcej, paląca się w wysokich, przekraczających 1000 st. C temperaturach sadza może doprowadzić do pęknięć i nieszczelności w przewodzie kominowym. Te w efekcie mogą być przyczyną zapalenia się kolejnych elementów budynku - dachu, strychu czy poddasza. W najgorszym wypadku pożarem objęty może zostać cały dom.

Zdjęcie Jak wygląda pożar sadzy w kominie? Nieuwaga może doprowadzić do pożaru całego domu / Kamil Krukiewicz/REPORTER / East News

Nieuwaga, nieostrożność lub zwykła opieszałość w przeprowadzaniu regularnych kontroli komina i spalaniu nieprzeznaczonych do tego produktów, może zakończyć się tragedią, pozbawiając rodziny dachu nad głową.

Co zrobić gdy w kominie zapali się sadza? Tego nie rób pod żadnym pozorem

Kiedy dojdzie do pożaru sadzy w kominie, należy niezwłocznie zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną. Kolejnym krokiem, jak instruują strażacy, jest wygaszenie paleniska.

"Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia" - zalecają w oficjalnym komunikacie strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Zdjęcie Co zrobić gdy w kominie zapali się sadza? Strażacy apelują / 123RF/PICSEL

Pierwszą, naturalną reakcją w przypadku zauważenia ognia może być zalanie komina wodą. Pod żadnym pozorem nie należy tego jednak robić. Strażacy podkreślają, że podobne zachowanie może doprowadzić do rozerwania komina, a w efekcie rozprzestrzeniania się pożaru na cały budynek.

"Aby ugasić palącą się sadzę zaleca się wsypanie do wlotu komina soli kuchennej lub piasku. Gdy to nie przynosi skutku można użyć gaśnicy proszkowej, podając prąd proszku przez wyczystkę w dolnej części komina" - instruują strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, który wyczyści przewody i sprawdzi ich stan techniczny.

Jak nie dopuścić do pożaru sadzy w przewodzie kominowym? Działaj przed szkodą

W przypadku kominów zdecydowanie bezpieczniej jest dmuchać na zimne i działać przed ewentualną szkodą. Aby nie doprowadzić do pożaru sadzy w kominie należy:

nie spalać w urządzeniu grzewczym śmieci - utylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami,

dokonywać regularnego czyszczenia przewodu kominowego,

dokonywać przeglądu stanu technicznego przewody kominowego i przewodów wentylacyjnych.

Pamiętajmy jednak, że nawet najbardziej regularne kontrole i czyszczenie komina będzie bezzasadne, jeśli nagminne w piecach spalane będą zabronione odpady - śmieci i inne produkty do tego nieprzeznaczone.