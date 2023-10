Spis treści: 01 Przegląd kominiarski - nowe przepisy

Nie wszystkie osoby, na których ciąży obowiązek wykonania przeglądów kominiarskich mają świadomość, że w życie weszła właśnie istotna nowelizacja przepisów dotyczących odpowiedzialności właścicieli nieruchomości.

Warto więc wiedzieć, że od 18 września 2023 roku po inspekcji kominiarskiej nie otrzymamy już dokumentu w formie papierowej. Zamiast tego, każdy protokół będzie wprowadzony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązku tego powinien dopełnić kominiarz, jeżeli jednak tego nie uczyni, to my zostaniemy ukarani.

Przegląd kominowy polega na technicznym badaniu przewodów kominowych, zarówno tych odprowadzających dym, jak i służących do wentylacji. Kominiarz ocenia także czy komin jest drożny oraz czy jest szczelny. Do jego zadań należy również czyszczenie i dbanie o drożność tych przewodów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, wskazuje kroki konieczne do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynku. Cała procedura przeglądu dotychczas była potwierdzona protokołem, który musiał być podpisany przez kominiarza oraz właściciela lub osobę zarządzającą nieruchomością, jednak od niedawna obowiązują nowe przepisy.

Zdjęcie Połowa Polaków wie już, że powstawanie smogu w naszym kraju jest spowodowane wykorzystywaniem tzw. kopciuchów / 123RF/PICSEL

Od 18 września kominiarze mają obowiązek rezygnacji z papierowych raportów z inspekcji kominowych na rzecz elektronicznych, które muszą zostać dodane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obecnie również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może ograniczyć się do kontroli protokołów cyfrowych, czyli sprawdzić CEEB. Jeśli z analizy bazy danych wynika, że właściciel czy zarządca nieruchomości nie zrealizował obowiązkowej kontroli kominowej — co potwierdzi brak e-protokołu z terminowej inspekcji przeprowadzonej przez kominiarza — może być na taką osobę nałożony mandat w kwocie do 500 zł.

Zdjęcie ​Nie będzie taryfy ulgowej dla kopciuchów / 123RF/PICSEL

Jak często trzeba robić przegląd kominiarski?

Obowiązujące obecnie przepisy wymagają, aby przeglądy kominiarskie przeprowadzać co najmniej raz do roku. Jednak coroczny przegląd to w wielu przypadkach nie wszystko. Zgodnie bowiem z regulacjami dotyczącymi ochrony przed pożarem, istnieje konieczność regularnego usuwania zabrudzeń z przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Dla budynków mieszkalnych wyznaczono następujący harmonogram czyszczeń:

— dla przewodów związanych z paleniskami opalanymi paliwem stałym — raz na kwartał

— dla przewodów związanych z paleniskami na paliwo gazowe i płynne — dwa razy w roku,

— dla przewodów wentylacyjnych — raz do roku

W przypadku budynków jednorodzinnych odpowiedzialność za stan komina spoczywa na właścicielach, którzy mają możliwość samodzielnego czyszczenia przewodów kominowych.

Pamiętajmy, że regularne kontrole kominów to nie tylko obowiązek prawny, ale i kwestia dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo domowników. Sprawdzanie stanu przewodów kominowych i wentylacyjnych to podstawowa prewencja przed pożarem czy zagrożeniem związanym z uwalnianymi gazami, takimi jak czad. Brak aktualnego przeglądu może również skutkować brakiem wypłaty odszkodowania z polisy mieszkania w sytuacji pożaru.

Kto może dokonać przeglądu kominiarskiego?

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, określone są osoby uprawnione do kontrolowania komina w budynku. Badania takie mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające tytuł mistrza w zakresie kominiarstwa oraz odpowiednie uprawnienia w budownictwie.

Oznacza to, że nie można samodzielnie przeprowadzić inspekcji komina, jeśli nie ma się niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia w tej dziedzinie. Tylko specjalista w dziedzinie kominiarstwa może zapewnić, że kontrola została wykonana prawidłowo i dokładnie, a systemy odprowadzania dymu, spalin i wentylacji nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców budynku.

Czyszczenie kominów między przeglądami to z kolei zadanie dla czeladników kominiarskich. Należy więc być świadomym różnicy pomiędzy tymi czynnościami.

Zdjęcie Prawdziwy kominiarz mówi na czym będzie polegała kontrola i jakie dokładnie pomieszczenia będzie przeglądał / Donat Brykczyński / East News