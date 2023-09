Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze”: Monika Żochowska INTERIA.PL

Zatkany przewód kominowy to nie lada problem. Nigdy go nie lekceważ

Czyszczenie przewodu kominowego i dbanie o jego drożność to jeden z obowiązków właściciela domu. Niedopilnowanie prawidłowego działania komina może grozić poważnymi konsekwencjami, a nawet doprowadzić do pożaru.

Ważny zabieg pielęgnacyjny malin. Jesienne cięcie dla zdrowych i obfitych owoców

Na serce, jelita i odporność. Wystarczy pić kilka łyżek dziennie

Wygodnie na uczelnię i do pracy. Co musisz wiedzieć przed zakupem hulajnogi elektrycznej?

Październik w ogrodzie. To ostatni moment na wykonanie tych prac Wszystko przez sadzę, która znajduje się w kominie. Sadza może w końcu zapalić się i być przyczyną pożaru.

W zależności od sposobu ogrzewania domu należy w odpowiednim czasie dokonać przeglądu kominiarskiego, który oficjalnie wykonuje wykwalifikowany kominiarz. Jeżeli jednak nie zadbamy o wpuszczenie kominiarza do naszego domu, to może grozić nam mandat do 500 zł.

Sprawdź: Co robić, by oddychać czystym powietrzem?

Reklama

Kiedy dom ogrzewany jest paliwem stałym, jak węgiel, pellet, ekogroszek, czy drewno, to przegląd powinien być wykonywany raz na kwartał, a w przypadku ogrzewania domu gazem i olejem - raz na pół roku.

Karę pieniężną może orzec zarówno sąd, jak i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Jak rozpoznać, że mamy zapchany komin?

Niestety, czasem wizyty kominiarza są konieczne częściej, niż w określonych datach podczas kontroli przewodu kominowego. Pierwszym oznaką zapchanego przewodu kominowego jest cofanie się dymu w przewodzie kominowym.

To najjaśniejszy z sygnałów i nie ma co zwlekać z czyszczeniem przewodu. Jednak jesteśmy w stanie zareagować o wiele wcześniej - sprawdzając ciąg w kominie.

Zdjęcie Zatkany przewód kominowy grozi pożarem / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Jak się przygotować do sezonu grzewczego? O tym musisz pamiętać

Jednym z najprostszych sposobów na sprawdzenie ciągu w kominie jest wykonanie testu z wykorzystaniem świeczki. Zapalaną świeczkę należy umieścić w pobliżu otworu kominowego i obserwować, czy dym ze świeczki zostanie wciągnięty w górę. Jeśli dom nie ruszy w górę komina, może to wskazywać na słaby ciąg.

Wtedy nie zwlekajmy z wezwaniem kominiarza.

Jak samodzielnie wyczyścić przewód kominowy bez wchodzenia na dach? Obierki przychodzą z pomocą

Czasem jednak nie chcemy wzywać specjalisty, bo każda dodatkowa wizyta kominiarza może nas sporo kosztować. Koszt podstawowego przeglądu kominiarskiego, to w zależności od regionu Polski koszt ok. 100-200 złotych. Inne dodatkowe prace kominiarskie to już także rosnące koszty.

Dlatego pojawia się pytanie, czy komin można wyczyścić samemu?

Zdjęcie Nie wyrzucaj obierków po ziemniakach. Mogą przydać się do... czyszczenia komina / 123RF/PICSEL

Istnieje kilka sposobów, które możemy wypróbować i które nie wymagają od nas wchodzenia na dach.

Przeczytaj też: Ministerstwo wzięło się za taksówki. Będzie bezpieczniej?

Pierwszym, starym sposobem jest czyszczenie przewodu obierkami ziemniaków. Sposób może być zaskakujący, ale skrobia ziemniaczana zawarta ziemniakach, a tym samym także w ich obierkach, skutecznie wysusza nagromadzoną w przewodzie sadzę.

Taki zabieg może nie usunie całkowicie sadzy, ale palenie obierków może spowodować przesunięcie w czasie mechanicznego czyszczenia komina i ułatwi usuwanie sadzy, gdy już do tego dojdzie. Obierki po ziemniakach powinny być dokładnie wysuszone.

Spróbuj wyczyścić przewód szczotką lub specjalnym proszkiem

Drugi sposób także zupełnie nie udrożni przewodu kominowego, ale może pomóc na krótką chwilę. Można spróbować wyczyścić przestrzeń w kominie od dołu, na tyle, na ile to możliwe.

Zdjęcie Częstotliwość czyszczenia komina uzależniona jest od jego rodzaju / 123RF/PICSEL

Wówczas można spróbować dokonać czyszczenia za pomocą wyciora do komina lub zestawu do czyszczenia kominów do nasadzenia na wiertarkę.

Możliwością jest także chemiczne czyszczenie komina. Na rynku dostępne są proszki do czyszczenia komina. Wystarczy co jakiś czas dosypać zalecaną przez producenta dawkę proszku do pieca.

Czy można samodzielnie czyścić komin? Co na to prawo?

Zdjęcie Czyszczenie komina bez wchodzenia na dach jest całkowicie realne / 123RF/PICSEL

Nie każdy chce samodzielnie wchodzić na dach własnego domu i nie jest to bezpieczne. Zaleca się, by takie rzeczy pozostawiać osobom wykwalifikowanym. Jednak jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, prawo nie zakazuje samodzielnego czyszczenia komina.

Jeżeli ktoś nie ma lęku wysokości, dach jest stabilny, można samemu wykonać takie prace, zachowując wszelkie możliwe środki ostrożności.

W budynkach wielorodzinnych trzeba już powierzyć tę czynność osobie, która posiada uprawnienia mistrza kominiarskiego.