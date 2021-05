​Producent lalek Barbie zamierza dać drugie życie swoim starym zabawkom

Zabawa zatacza pełne koło - takim hasłem firma Mattel reklamuje swój pilotażowy program, dzięki któremu klienci będą mogli oddać do powtórnego wykorzystania stare i zniszczone produkty tej marki. Pozyskane w ten sposób materiały zostaną wykorzystane do produkcji nowych Barbie, Kenów i innych zabawek.

Zdjęcie Firma Mattel zobowiązała się, że będzie we wszystkich swoich produktach i opakowaniach wykorzystywać jedynie plastik pochodzący z recyklingu / 123RF/PICSEL

Pilotażowy program "Mattel PlayBack", którego celem jest odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie materiałów ze starych zabawek do tworzenia nowych produktów marki, to kolejny krok, który ma przybliżyć tę firmę do osiągnięcia celu wyznaczonego na 2030 rok. Firma Mattel zobowiązała się bowiem, że do tego czasu będzie we wszystkich swoich produktach i opakowaniach wykorzystywać jedynie plastik pochodzący z recyklingu, nadający się do recyklingu lub tworzywa pochodzenia biologicznego.

Władze firmy liczą na to, że w realizacji owego celu pomogą im ludzie, którzy przez sentyment lub zwykłe zapomnienie wciąż mają w domach stare zabawki swoje lub swoich dzieci. Program jest adresowany do takich właśnie osób i ma ich zachęcić do zrobienia porządków w szafach, piwnicach i na strychach. Na początek takich porządków mogą dokonać mieszkańcy Stanów, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec - tam w pierwszej kolejności zostanie wdrożony program "Mattel PlayBack".

Udział w nim jest jest bardzo prosty. Po kliknięciu w zakładkę PlayBack na stronie firmy, należy wypełnić krótki formularz. W ciągu godziny Mattel przesyła etykietę wysyłkową, którą należy nakleić na pakunek ze starymi zabawkami. Koszty przesyłki pokrywa firma.

Zgromadzone dzięki tej akcji zabawki zostaną posortowane i rozdzielone według rodzaju materiału z którego je wykonano, a następnie poddane recyklingowi.

"Program PlayBack umożliwi nam przekształcenie zabawek, które mają już dawno za sobą lata świetności, w materiały, które posłużą do stworzenia nowych" - podsumował inicjatywę Richard Dickson, prezes i dyrektor operacyjny Mattel. Ostatnie miesiące były dla tego koncernu niezwykle udany. Jak podaje MarketLine, producent Barbie, w pierwszym kwartale 2021 roku odnotował wzrost sprzedaży netto w wysokości ponad 40 proc. Był to pod względem zysków najlepszy kwartał od sześciu lat. Przyczyną tego imponującego wzrostu jest to, że podczas izolacji spowodowanej pandemią dzieci częściej sięgały po zabawki. Widać to na przykładzie lalek Barbie, które od kilku lat sprzedawały się coraz słabiej. W ubiegłym roku to się zmieniło. Jak podaje "BBC", w 2020 roku sprzedaż kultowej lalki wzrosła o 16 proc.. Był to najlepszy wynik od 2017 roku.