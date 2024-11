Według kardiologa jeden produkt, który przeznaczony jest do higieny jamy ustnej, bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie

Dr Jeremy London, doświadczony kardiochirurg, znany ze swoich porad dotyczących zdrowia serca , tym razem przestrzega przed regularnym stosowaniem płynów do płukania jamy ustnej. Dlaczego? Okazuje się, że płyny te mogą mieć negatywny wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy .

Przestań używać płynu do płukania ust. Jest to jedna rzecz, której absolutnie unikam jako kardiochirurg!

Jak płyn do płukania wpływa na nasze zdrowie?

Podstawowym problemem, na który wskazuje dr London, jest alkohol zawarty w wielu płynach do płukania jamy ustnej . Alkohol ten działa antybakteryjnie, ale niestety niszczy również dobre, zdrowe bakterie obecne w jamie ustnej.

Te bakterie odgrywają ważną rolę w procesie produkcji tlenku azotu - związku, który pomaga w regulacji ciśnienia krwi. Kiedy niszczymy te bakterie, może dojść do zaburzenia produkcji tlenku azotu, co prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi, a w konsekwencji zwiększa ryzyko chorób serca i udaru.