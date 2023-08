Zobacz również: Wracają afrykańskie upały. W tych rejonach kraju będzie ponad 30 stopni

Jaka będzie pogoda 15 sierpnia?

Jak poinformowało IMGW 15 sierpnia, upały nie odpuszczą. Niemal w całym kraju będzie słonecznie i bardzo ciepło. Jedynie na północy możemy spodziewać się niewielkiego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Mogą wystąpić również burze.

15 sierpnia słupki rtęci wskażą w całym kraju od 30 do nawet 36 stopni. Na północy kraju od 30 na Pomorzu, po 34 st. C na Suwalszczyźnie. W centrum kraju możemy spodziewać się około 35 st. C. W stolicy temperatura może sięgać nawet 36 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, od 26 st. C do 28 st.C.

Zdjęcie 15 sierpnia przyniesie kolejne upały. Temperatura może sięgać nawet 36 st. C. / Beata Zawrzel / East News

Pogoda na 15 sierpnia 2023 — temperatura w danych regionach

Prognoza pogody na 15 sierpnia z pewnością ucieszy tych, którzy będą wypoczywać tego dnia nad morzem lub jeziorem. W większości kraju prognozowane są upały. Temperatura w poszczególnych regionach wyniesie:

Białystok - 36°C

Bydgoszcz - 36°C

Gdańsk - 33°C

Gorzów Wlkp. - 30°C

Katowice - 32°C

Kielce - 34°C

Koszalin - 30°C

Kraków - 32°C

Lublin - 33°C

Łódź - 35°C

Olsztyn - 35°C

Opole - 34°C

Poznań - 33°C

Rzeszów - 35°C

Suwałki - 35°C

Szczecin - 32°C

Toruń - 36°C

Warszawa - 36°C

Wrocław - 35°C

Zielona Góra - 32°C

Jaka będzie pogoda w nocy?

Noc będzie dość pogodna, jedynie na zachodzie kraju i Pomorzu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-zachodnich możemy spodziewać się burz.

Temperatura minimalna od 17°C na wschodzie i nad morzem do 21°C w centrum; w obszarach podgórskich od 14°C do 17°C. czytamy na stronie metego.imgw.pl