Program 800 plus do zmiany?

Kilka dni wcześniej w Puńsku podczas kampanii prezydenckiej, Rafał Trzaskowski podkreślał, że Polska nie może popełnić błędów , które popełniły inne kraje - Niemcy i Szwecja, wskazując, że "(...) tam po prostu opłacało się przyjeżdżać tylko po socjal ". W związku z tym kandydat na prezydenta proponuje, by beneficjentami świadczeń w kraju nad Wisłą byli tylko ci obcokrajowcy, którzy w Polsce pracują i odprowadzają podatki.

Jak dowiedział się "Fakt" - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ich państwie. "Będzie obejmował również zmiany w dostępie do świadczenia 800 plus przez obcokrajowców" - wynika z korespondencji przesłanej przez MSWiA do "Faktu". Dziennik ustalił również, że w kwietniu br. projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym i analizie między resortami, zatem przed majowymi wyborami na prezydenta.