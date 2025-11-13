Ryanair likwiduje papierowe karty pokładowe

Irlandzki przewoźnik poinformował, że nie akceptuje już wydrukowanych kart pokładowych. W związku z tym wszyscy pasażerowie muszą odprawić się online przed przyjazdem na lotnisko, ponieważ papierowe karty pokładowe nie są wydawane.

Osoby korzystające z usług Ryanair nadal będą otrzymywać e-maile z przypomnieniem o odprawie przez internet na 48 i 24 godziny przed odlotem. Jeśli pasażer przybędzie na lotnisko, ale nie dokona odprawy online, ignorując przypomnienia, będzie musiał uiścić opłatę za odprawę na lotnisku - informuje przewoźnik.

W związku z likwidacją papierowych kart pokładowych, wszyscy pasażerowie odprawiający się przez internet otrzymają cyfrową kartę pokładową w aplikacji Ryanair.

Irlandzki przewoźnik tłumaczy, dlaczego zdecydował się na takie rozwiązanie, wskazując, że cyfrowa karta pokładowa obniża koszty lotniskowe i ceny biletów dla wszystkich pasażerów Ryanair, zapewnia klientom lepszą obsługę - w tym informacje o locie - w dniu podróży, a także usprawnia obsługę klienta i zmianę rezerwacji w przypadku zakłóceń lotów.

W oficjalnym komunikacie jest również mowa o korzyściach dla środowiska, bowiem zlikwidowanie papierowych kart pokładowych ma pozwolić na oszczędności w postaci 300 ton mniej zużytego papieru rocznie.

Jak wygląda proces odprawy online?

Pasażerowie irlandzkiego przewoźnika, przed przybyciem na lotnisko powinni odprawić się przez internet na stronie Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair. Po dokonaniu odprawy cyfrowa karta pokładowa pojawi się automatycznie w aplikacji Ryanair.

Następnie na lotnisku należy okazać swoją cyfrową kartę pokładową ochronie lotniska i przy bramce do wejścia na pokład.

Co należy zrobić, jeśli zgubimy telefon lub rozładuje się w nim bateria?

Ryanair wyjaśnia, jak wygląda procedura w przypadku zgubienia telefonu lub wyładowania się w nim baterii po przejściu kontroli bezpieczeństwa, ale przed wejściem na pokład.

W takiej sytuacji, po odprawie online, dane pasażera będą już w systemie i otrzyma on pomoc przy bramce - zapewnia przewoźnik.

Ponadto, jeśli pasażerowie nie mają smartfona ani tabletu, ale odprawili się już przez internet przed przybyciem na lotnisko, wówczas otrzymają bezpłatną kartę pokładową na lotnisku.

Pasażerowie, którzy nie odprawia się przez internet przed przybyciem na lotnisko, będą zobowiązani uiścić opłatę za odprawę na lotnisku.

