W 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze, które dotyczyły 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

Różnego rodzaju decyzje, w tym te dotyczące świadczenia 800 plus, ZUS przekazuje w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. Dotyczy to również sytuacji, gdy wnioski zostały złożone poprzez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia.

"Jeżeli rodzic wyśle wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych we wniosku" - wskazuje ZUS.

Zarówno termin wypłaty świadczenia jak i termin ustalenia prawa do niego, zależy od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami. "Jeśli rodzic złoży poprawnie wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus" - wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.