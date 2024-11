Premiery na Netflixie. Co warto obejrzeć?

Ten weekend na Netflixie będzie bogaty w nowe produkcje, zarówno filmy jak i seriale. Oto, czego możemy się spodziewać. 8 listopada to zdecydowanie dzień wielu premier, a na platformie zobaczymy:

"W klatce" to serial ukazujący surową i trudną rzeczywistość kariery w MMA z punktu widzenia młodego zawodnika

Co poleca kultowa platforma? Na listach popularnych produkcji zaczęły pojawiać się już filmy świąteczne, między innymi "Spotkajmy się w przyszłe święta" i "Coś więcej niż prezent" . To idealna opcja dla osób, które już czują klimat bożonarodzeniowy. W polecanych znajdziemy także "Czasem trzeba odpuścić" , czyli dramat o zmęczonej matce, która desperacko stara się uratować rodzinne więzi.

Nie zabraknie także komedii, "Bilet do raju" to historia rozwiedzionego małżeństwa, które wspólnymi siłami za wszelką cenę próbuje zapobiec ślubnej ceremonii córki na wyspie Bali. Wśród filmów, które mają rozbawić widza, znajduje się również "Lista Pana Malcolma". Główna bohaterka odrzucona przez amanta, chce się na nim zemścić przy pomocy przyjaciółki. Netflix zachęca do obejrzenia "Przeciąć czas", czyli horroru o nastolatce, która cofa się w czasie i stara się uchronić siostrę przed tragedią.