Zagadki matematyczne to świetne narzędzie do rozwijania kreatywności i logicznego myślenia. Mogą także sprawić, że twój dzień będzie bardziej efektywny i jakościowy. Rozwiązując nasze ćwiczenia, pobudzisz swój mózg i dzięki temu, lepiej będzie dzisiaj pracował. Podejmiesz się naszego wyzwania? Oto proste ćwiczenie, a twoim zadaniem jest obliczenie X. Na rozwiązanie zagadki masz tylko 10 sekund, więc nie marnuj cennego czasu. Gotowy? Start!

Udało ci się rozwiązać nasze ćwiczenie? Jeśli tak, oznacza to, że twój umysł jest gotowy do pracy. Jeżeli jednak nie sprostałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. Pamiętaj, że samo rozwiązywanie zagadki pobudza szare komórki do myślenia. Warto pamiętać, że z rana nasza koncentracja może być zaniżona. Być może się nie wyspałeś? Potraktuj to ćwiczenie jako formę rozrywki. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie ćwiczenia.