Przemysław Czarnek podczas przemówienia na KUL: „Małżeństwo to kobieta i mężczyzna”

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na KUL, wygłosił przemówienie, w którym przypomniał swoje stanowisko na temat aborcji czy małżeństw jednopłciowych. Tematy te niezmiennie wzbudzają wiele kontrowersji.

Przemysław Czarnek na KUL przypomniał definicję małżeństwa

"Dzisiaj za małżeństwo, za definicję małżeństwa, stawiani są niektórzy naukowcy w Polsce przed sądami dyscyplinarnymi. Za definicję rodziny, definicję rodzica, chociaż to są prawdy obiektywne znane od samego początku życia na tym świecie, znane również przepisom Konstytucji. Znane również przepisom ustaw" - tłumaczył polityk.

Minister Edukacji i Nauki postanowił również przypomnieć studentom wkraczającym w dorosłość, jaką funkcje pełni instytucja małżeństwa i, w jakim celu została stworzona. Kolejny raz dał tym samym do zrozumienia, że legalizacja związków jednopłciowych, jest sprzeczna z jego poglądami.

Małżeństwo to kobieta i mężczyzna. Tylko kobieta i mężczyzna może spełnić funkcję prokreacyjną. Żaden inny związek - niech on sobie będzie, nikt nikomu nie przeszkadza - nie tylko nie musi, ale nie może być nazywany małżeństwem zaznaczył minister.

Przemysław Czarnek o "zabijaniu dzieci"

Polityk poruszył także pośrednio temat aborcji. Zaznaczył, że Polska jest państwem demokratycznym i praworządnym. Dodał jednak, że "demokracja nie może być fetyszyzowana" i jako przykład podał możliwość przerywania ciąży, używając jednak sformułowania charakterystycznego dla ruchów pro-life.

"To, że większość będzie chciała zabijać dzieci - choćby w wieku 12 lat - ze względu na to, że są chore i się ich przekona żeby umarły i nie cierpiały, to nie znaczy, że jest to prawda o życiu człowieka " - powiedział, jednocześnie dając do zrozumienia, że nawet jeśliby większość Polaków pochwalała aborcję, należałoby przychylić się do zdania mniejszości.

Przemysław Czarnek poruszył temat kontrowersyjnego wyroku TK

Przemysław Czarnek poruszył kwestię Unii Europejskiej, jednocześnie nawiązując do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Polsce. Po ogłoszeniu wyroku TK, który stwierdził niezgodność niektórych przepisów traktatu o Unii Europejskiej z polską ustawą zasadniczą, ludzie wyszli na ulicę, by protestować.

Minister odniósł się bezpośrednio do wyroku. Po raz kolejny zaznaczył, że Konstytucja, jest dokumentem nadrzędnym i stanowisko to nie podlega negocjacji.

Na podstawie umowy międzynarodowej przekazaliśmy UE nasze kompetencje w niektórych sprawach, bo tylko w niektórych sprawach pozwala to zrobić konstytucja. W tych niektórych sprawach, np. polityka rolna, nadrzędność decyzji podejmowanych na szczeblu wspólnotowym jest oczywista, inaczej być nie może, ale tylko w tych sprawach. W pozostałych sprawach, których nie przekazaliśmy Unii Europejskiej, nadrzędność konstytucji jest jednoznaczna mówił.

Przemysław Czarnek w przemówieniu skierowanym do studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przywołał także czasy PRL. Zaznaczył, że "Ludowa praworządność polega na tym, aby wróg w ludowym państwie nie mógł szkodzić, nie mógł podnosić głowy, a za każde podniesienie głowy był karany". Wytłumaczył, że jego zdaniem w podobny sposób funkcjonuje "praworządność unijna".

