Przepowiednie jasnowidzki Aidy

Przepowiednie, które dotyczą kolejnego roku, zawsze wzbudzają wiele emocji u osób, które wierzą w słowa jasnowidzów. W wielu przypadkach przepowiednie te wywołują dreszcz niepokoju - często Ci, którzy utrzymują, że widzą przyszłość, straszą ludzkość widmem wojen, końca świata albo kataklizmami naturalnymi.

Najsłynniejsze proroctwa należą oczywiście do jasnowidza wszechczasów - Nostradamusa.



Jednak nie on jedyny trudnił się przepowiedniami. Wciąż pojawiają się nowi prorocy, którzy chętnie dzielą się swoimi wizjami. Tak było z gruzińską jasnowidzką Aidą Kosojan-Przybysz, która powiedziała, co zobaczyła w swoich wizjach odnośnie 2022 roku.



Aida to osoba, która opisując swoje wizje, używa niezwykle poetyckiego i tajemniczego języka. Tak było i tym razem.

O mijającym, 2021 roku, Aida powiedziała, że będzie on Rokiem Miecza. Mówiła o ludziach wychodzących na ulice i o strajkach. Tym razem w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradziła przepowiednię na 2022 rok.





Przepowiednia na 2022 rok. Co czeka nas w nowym roku?

Aida jest zdania, że nadchodzący 2022 rok, będzie Rokiem Korytarza. To będzie czas, w którym ludzkość będzie szła korytarzem i szukała dla siebie odpowiednich drzwi.



"Korytarze są w naszych myślach. Spotykamy żal, żałobę, sytuacje, z których nie możemy się wycofać. Jak korytarz, to drzwi i klucz. Na pewno tym kluczem nie powinien być w 2022 roku strach, który wykolei cię z właściwej trasy. Wtedy możesz utknąć w labiryncie własnej wyobraźni. To niebezpieczne, bo rzeczywistość i prawdę zostawisz za zamkniętymi drzwiami" - powiedziała Aida o zbliżającym się roku.



Aida dodatkowo radzi, by zwracać uwagę na potrzeby innym. Twierdzi, że w 2022 roku pomagając innym, pomagamy i sobie samym. Zyskamy wtedy przyjaciół, na których sami będziemy mogli liczyć w trudnych sytuacjach.

"Czujnik światła zapala się i pokazuje prawdę w dniach: 2, 20, 22. To samo dotyczy całego lutego. W tych dniach z dwójkami możesz pukać do drzwi sąsiada, żeby coś wyjaśnić, załatwić" - radzi Aida.

